تخت روانجي يدعو المجتمع الدولي لتقديم الدعم المالي الى افغانستان لتخطي الأوضاع الصعبة

أعلن مندوب ايران لدى الامم المتحدة، مجيد تخت روانجي، أن بلاده قدمت أكثر من 30 شحنة من المساعدات الانسانية للشعب الأفغاني خلال الأشهر الأخيرة، مؤكدًا ضرورة تقديم الدعم المالي من قبل المجتمع العالمي لأفغانستان من أجل العبور من الأوضاع الصعبة الراهنة.

أعلن سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي أن ايران قدمت أكثر من 30 شحنة من المساعدات الانسانية للشعب الأفغاني خلال الأشهر الأخيرة، مؤكدًا ضرورة تقديم الدعم المالي من قبل المجتمع العالمي لافغانستان من اجل العبور من الاوضاع الصعبة الراهنة.

وفي كلمة له خلال مؤتمر المانحين الدولي لمساعدة افغانستان المنعقد برعاية منظمة الامم المتحدة وكل من المانيا وبريطانيا وقطر، امس الخميس، قال تخت روانجي إن الأوضاع الانسانية في افغانستان مازالت ماضية نحو التدهور وتواجه الان تحديات وهواجس كبرى.

وأضاف تخت روانجي أنه من المتوقع في الظروف الصعبة الراهنة ان يبادر المجتمع العالمي لمساعدة الشعب الافغاني للتغلب على التحديات والخوف والاستفادة من الفرص وتعزيز الامل من اجل بناء مستقبل اكثر اشراقا.

وتابع قائلاً إن الجمهورية الاسلامية الايرانية بصفتها دولة جارة تقف الى جانب الشعب الأفغاني وتوظف طاقاتها وامكانياتها للتغلب على التحديات التي واجهها خلال العقود الاربعة الماضية.

وأوضح أن "ايران تستضيف ملايين اللاجئين ولكن للأسف لم تتلق سوى الحد الادنى من المساعدات الدولية خلال الاعوام الاربعين الماضية". وقال إن ايران قدمت خلال الاشهر الماضية اكثر من 30 شحنة من المساعدات الانسانية للشعب الافغاني ويعد هذا الامر مثالا واحدا من المساعدات التي قدمتها ايران لوحدها للشعب الافغاني.

واعتبر سفير ايران بالامم المتحدة الدعم المالي من قبل المجتمع العالمي لافغانستان أمرًا حيويًا للعبور من الأوضاع الصعبة الراهنة، واصفا ضبط وتجميد الاموال المتعلقة بالشعب الافغاني بالاجراء غير القانوني، مؤكدا ضرورة الافراج فورًا وبلا قيد او شرط عن هذه الاموال.

وأردف أنه فضلًا عن ذلك ينبغي بث الامل بالمستقبل لدى الشعب الافغاني خاصة جيل الشباب الذي يتولى قيادة بلاده مستقبلاً وهو أمر غير ممكن من دون تشكيل حكومة شاملة والاهتمام الكافي بالهيكلية السياسية والاجتماعية التي يمكنها ضمان مشاركة الافراد من جميع القوميات والرجال والنساء والشباب.

وأكد سفير ايران بالامم المتحدة إرادة واستعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية للتعاون مع المجتمع العالمي لمساعدة الشعب الافغاني للتغلب على التحديات الراهنة التي يواجهها.

المصدر:يونيوز