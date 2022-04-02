البنتاغون يحذّر: تركيز الروس على شرق أوكرانيا ينذر بحرب طويلة الأمد في أوكرانيا

حذّرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون​)، من أن تركيز الجهود الحربية الروسية على دونباس في شرق أوكرانيا حيث ستواجه القوات الروسية وحدات أوكرانية متمرّسة، يُنذر بنزاع "طويل" الأمد.

صرّحت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بأن تركيز الجهود الحربية الروسية على دونباس في شرق أوكرانيا حيث ستواجه القوات الروسية وحدات أوكرانية متمرّسة، يُنذر بنزاع "طويل" الأمد.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في احاطة للصحافيين، مساء امس الخميس، إنّه إذا ما أعطى الروس "الأولوية لمنطقة دونباس وهي منطقة لم يقاتلوا فيها منذ ثماني سنوات، وهي منطقة يوجد فيها كثير من الجنود الأوكرانيين الناشطين للغاية، فقد يستمر القتال لفترة" طويلة.

وأضاف كيربي: "قد لا تكون مسألة أيام أو أسابيع، قد تكون أطول من ذلك بكثير، لكن لا يزال من الصعب معرفة ذلك".

وأوضح كيربي ان الولايات المتحدة أنفقت مبلغ 350 مليون دولار الذي خصصها الرئيس الامريكي جو بايدن قبل شهر، لدعم أوكرانيا.

الى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع أنه من غير الواضح ما إذا كانت قافلة المركبات العسكرية الروسية المتجهة إلى كييف، والتي امتدت ذات يوم نحو 66 كيلومترا، ما زالت موجودة بعد أن فشلت في إنجاز مهمتها.

وقال كيربي: "لا أعرف حتى ما إذا كانت (القافلة) لا تزال موجودة في هذه المرحلة .. هم لم ينجزوا مهمتهم على الإطلاق".

وفيما يتعلق بالملف الصيني، أكد كيربي انه لا توجد مؤشرات على وجود مساعدة عسكرية صينية لروسيا حتى الآن.

واعتبر ان النشطات التي تقوم بها الصين، مثل بناء الجزر في بحر الصين لاستخدامها كقواعد عسكرية، الى الرحلات الجوية فوق جزيرة تايوان، هي نشطات استفزازية.

ويواصل الجيش الروسي ضرب المواقع والتجمعات العسكرية الأوكرانية لليوم الـ37 على التوالي، اضافة الى تقديم المساعدات الإنسانية لسكان المناطق المتضررة جراء العمليات العسكرية.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، قال انها تهدف الى "حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات".

المصدر:يونيوز