مروحيات أوكرانية تقصف مستودعًا للنفط في مدينة بيلغورود الحدودية مع اوكرانيا

تسبب قصف أوكراني باندلاع حريق بمستودع لتخزين الوقود في بيلغورود الروسية، وذلك بعد أن تسللت طائرتين مروحيتين تابعتين للقوات الاوكرانية على علو منخفض الى المدينة فجرًا.

أعلن رئيس مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، إصابة شخصين في حريق اندلع اليوم الجمعة في مستودع للنفط في مدينة بيلغورود جراء قصف أوكراني.

وكتب غلادكوف في صفحته على "التلغرام": "اندلع الحريق في المستودع جراء ضربة جوية نفذتها مروحيتان عسكريتان أوكرانيتان دخلتا الأراضي الروسية على ارتفاع منخفض. ولم تؤد الضربة إلى وقوع ضحايا".

وأشار الى إصابة شخصين من عمال المستودع، تلقا الإسعافات الأولية، وحياتهم ليست في خطر..

وتابع: "لقد بدأنا في إعادة توطين سكان شوارع بوتشتوفايا وماكارينكو وقسطنطين زاسلونو إلى مكان أكثر أمانًا".

من جهتها أفادت دائرة الطوارئ المحلية بأن عملية إطفاء الحريق تجري بمشاركة قطار إطفاء، وقالت: "يجري في مكان الحريق في بيلغورود حشد القوات والوسائل، في الوقت الحالي أكثر من 170 شخصا و50 وحدة من معدات الاطفاء. وبدأ استخدام قطار إطفاء يقوم بضخ الماء في سيارات الإطفاء.

وأوضحت أن القصف الأوكراني أدى لاشتعال النار في 8 خزانات وقود، محذرة في الوقت ذاته من احتمال انتشاره إلى 8 خزانات أخرى.

المصدر:يونيوز