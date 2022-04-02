"تدمير المدمّر" .. 30703 غارة للتحالف السعودي على مديريتي حرض وميدي خلال 8 سنوات من الحرب

منذ ثماني سنوات من الحرب، والدمار متراكم في مديرية حرض بمحافظة حجة، وسط غارات لطيران التحالف السعودي لا تتوقف.

غارات تكاد لا تتوقف، هذا هو توصيف الحال الذي يعيشه أهالي مديرية حرض بمحافظة حجة منذ ثماني سنوات من الحرب.

وفي جولة بالمديرية، رصدت عدسة الاعلام، خلال دقائق ثلاث، غارات متتالية خلفت دمارًا هائلًا في الأبنية والمنازل السكنية بحرض، في ظل تحليق مكثف للطيران الحربي الذي يمطر المنطقة بالقنابل المحرمة دوليًا ويعيد استهداف وتدمير المدارس والمرافق المدمرة أصلاً.

منهجية اعتمدها التحالف أثناء قصفه، وهي تدمير المدمر وإعادة قصف الأماكن التي أغار عليها الطيران آنفًا، حيث قضى خلال سنوات الحرب على كامل البنى التحتية للمنطقة، وبلغ عدد الغارات 30703 على مديريتي ميدي وحرض، كما تسببت الغارات في تهجير 250 الف نسمة معظمهم من العاملين في التجارة.

وبحسب سلطة حرض المحلية، فإن طيران التحالف السعودي دمّر في العام الأول من الحرب، كامل البنى التحتية للمدينة، مخرجًا حرض وهي أكبر ميناء بري في اليمن، عن الخدمة، تلى ذلك تدمير مبانيها الكبيرة على جانبي الطريق الرئيسية.

المصدر: قناة المسيرة.