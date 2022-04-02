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زيلينسكي يجرد مسؤولين كبيرين من رتبهم العسكرية: ليس لدي وقت للتعامل مع كل الخونة

أعلن الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت متأخر من مساء امس، إقالة اثنين من كبار الجنرالات في أجهزة الأمن، واصفًا إياهما بـ"مناهضي الأبطال". وقال: "ليس لدي وقت للتعامل مع جميع الخونة، لكنهم سيعاقبون جميعًا بالتدريج".
رمز الخبر: ۶۵۴۲۱
تأريخ النشر: 01 April 2022

أعلن الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، ليل الخميس، تجريد مسؤولين كبيرين بجهاز الأمن من رتبهم العسكرية، لأنهما "خائنان" على حد تعبيره.

وأوضح زيلينسكي في خطاب مصور، أنه جرد الرئيس السابق للإدارة الرئيسية للأمن الداخلي في جهاز الأمن الأوكراني، نوموف أندريه أوليهوفيتش رتبة جنرال وكذلك الرئيس السابق لمكتب جهاز الأمن الأوكراني في منطقة خيرسون، كريفوروشكو سيرهي أوليكساندروفيتش.

وأضاف: "اليوم تم اتخاذ قرار بشأن مناهضي الأبطال، ليس لدي وقت للتعامل مع كل الخونة لكن تدريجيا سيتم معاقبتهم جميعًا".

وتابع قائلاً إن الرجلين خانا قَسَم الدفاع عن أوكرانيا، من دون أن يذكر تفاصيل محددة.

وأردف أن "العسكريين من بين كبار الضباط الذين لم يقرروا مكان وطنهم، وينتهكون القسم العسكري للولاء للشعب الأوكراني فيما يتعلق بحماية دولتنا وحريته واستقلاله، سيحرمون من الرتب العسكرية العالية".

وقال زيلينسكي إن الوضع في الجنوب ومنطقة دونباس لا يزال بالغ الصعوبة، وأكد مجددًا أن روسيا تحشد قواتها بالقرب من مدينة ماريوبول المحاصرة.

ووصف الروس بأنهم "أشرار جدًا وحريصون بشدة على التدمير لدرجة أنهم يبدون وكأنهم أتوا من عالم آخر"، وقال إنهم "وحوش تحرق وتنهب وتهاجم عاقدة العزم على القتل".

ولفت الى أن القوات الأوكرانية دفعت الروس للتراجع من كييف وتشرنيهيف، وهما مدينتان أعلنت موسكو أن الهجمات لن تركز عليهما بعد الآن إذ أنها تسعى لتأمين منطقتي دونباس ولوغانسك الانفصاليتين في الجنوب الشرقي.

وأضاف زيلينسكي: "ستكون هناك معارك في المستقبل. ما زلنا بحاجة إلى السير في طريق صعب جدا للحصول على كل ما نريده".

وتابع: "لا يزال الوضع في الجنوب وفي دونباس بالغ الصعوبة".

المصدر:يونيوز

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