رياضي إيراني يحطم رقم غينيس في التحكم بالكرة وهو يصعد سلالم برج طهران

تتعدد مهارات التحكم بالكرة لتشكل فرعًا رياضيًا يجذب الكثيرين، حسن ولي بور شاب ايراني حقق العديد من الارقام القياسية في هذا المجال، وبالتحديد في السيطرة والتحكم بالكرة.

حطّم الرياضي الإيراني "حسن ولي بور" الرقم العالمي ودخل موسوعة غينيس في مجال التحكم بكرة التنس الصغيرة وهو يصعد على سلالم برج طهران الدولي بدون توقف، وسط العاصمة طهران.

واستعرض ولي بور مهاراته بحضور مندوبي موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية ومسؤولين عن الحكومة واتحاد الرياضة الايراني.

وكسر ولي بور للمرة الثانية رقمه القياسي بصعوده 1800 سلّم، بعد ان حقق للمرة الأولى هذا النوع من التحديات في برج ميلاد وصعد 900 سلم، في العام الماضي الماضية.

وبدأ التحكم بالكرة من أسفل البرج، وعند وصوله الى نقطة الى السلم الآخر، انتقل ولي بور بدون توقف ودخل المصعد، حيث واصل صعوده برج طهران الدولي الى أن وصل الى 1800 سلم.

المصدر:يونيوز