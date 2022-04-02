النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۴مشاهدات
‍ پ

السيد رئيسي: لم نربط حياة الشعب والاقتصاد بالاتفاق النووي

أكد الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي ان الجمهورية الاسلامية لم تربط حياة الشعب والاقتصاد بأي حال من الأحوال بالاتفاق النووي والمفاوضات، وقال إن اليوم يتم التعبير عن المواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الايرانية بكرامة.
رمز الخبر: ۶۵۴۱۹
تأريخ النشر: 01 April 2022

قال الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي إن طهران تتابع مفاوضات الاتفاق النووي بقوة وكرامة، و"لم نغادر طاولة المفاوضات ولم نربط حياة الشعب والاقتصاد بأي حال من الأحوال بالاتفاق النووي والمفاوضات".

وفي كلمة له خلال استقباله مجموعة من علماء الدين في محافظة خراسان رضوي في مدينة مشهد، شمال شرق ايران، مساء امس الخميس، أضاف رئيسي: "سواء أسفرت المفاوضات عن نتيجة أم لا ، لدينا خططنا لإدارة الاقتصاد الوطني وسنواصلها بقوة".

وتابع السيد رئيسي قائلاً: "نحن لا ننظر للأجانب، نحن نحب التواصل مع الجميع لكننا لا ننتظر أبدًا أن يأتي الآخرون ويفكوا عقدة من عقدنا، لقد أظهرنا الخبرة وتعلمنا من أسلافنا ألا نثق بالأجانب بأي شكل من الأشكال. فهم لم يفكوا لنا عقدة وثقتنا في مواردنا ونستند على قدرات البلد".

وأكد أن ثقة الشعب وقائد الثورة بالحكومة تشكل دعمًا كبيرًا لنا وهذه الثقة تزيد من رأس المال الاجتماعي والمشاركة الاجتماعية والحيوية والأمل في المجتمع.

وأشار إلى مسؤوليات الحكومة في الخطوة الثانية للثورة الإسلامية وقال: "لقد تم اتخاذ خطوات جيدة في الأربعين سنة الأولى من عمر الثورة بعد الانتصار، لكن هناك أيضًا أوجه قصور يجب التعويض عنها".

ولفت الى أن الخطوة الثانية للثورة الإسلامية هو نسخة شاملة للواقع الحالي ورؤية مستقبل البلاد، ويجب أن يكون أساس السياسات والخطط التحويلية للبلاد.

وبشأن موازنة العام الايراني الجديد (بدأ 20 مارس 2022) قال رئيسي: في العام الماضي كان النمو الاقتصادي للبلاد أربعة أعشار بالمائة، بينما تشير التقديرات الحالية إلى أن النمو الاقتصادي وصل إلى خمسة بالمائة العام الايراني الماضي، وخطتنا للعام الايراني الحالي نمو بنسبة ثمانية بالمائة.

وحول التجارة الخارجية للبلاد أوضح رئيسي أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية للبلاد بلغ 100 مليار دولار في العام الماضي، ويرجع جزء منها إلى زيادة التفاعل واستخدام قدرات الجيران.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
صنعاء والرياض ترحبان بإعلان المبعوث الأممي هدنة لمدة شهرين
تشييع حاشد للشهيد الأطرش الذي ارتقى برصاص الإحتلال في مواجهات بالخليل
اطلاق صاروخ اونيكس عالي الدقة تجاه مركز عسكري اوكراني
خبراء يقيّمون تداعيات قرار رئيس الجمهورية بحل البرلمان والأنظار تتجه إلى حوار يجمع كل الأطراف
وزير خارجية تونس ينقل إلى الرئيس تبون رسالة شفهية من سعيد
غروسي يؤكّد أنّ الوضع الإشعاعي في تشيرنوبيل "طبيعي للغاية
الرئيس الصيني خلال قمة مع الإتحاد الأوروبي: يجب أن ندير معاً أزمة أوكرانيا
حركة نشطة في الأسواق وهيئة مراقبة السلع تكثف جهودها لضبط الأسعار
مقتل 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين بانهيار منجم للفحم جنوب صربيا
وزارة الدفاع تعلن عن قصف اوكراني استهدف هدفاً مدنياً في مدينة بيلغورود الروسية
14 إصابة وتضرر عشرات المحلات في حريق اندلع في سوق المباركية
اقبال كبير على الأسواق المغربية عشية شهر رمضان
بوتين وأردوغان يبحثان سير المفاوضات الروسية الأوكرانية وإمكانية تنظيم لقاء مع زيلينسكي
خان: تلقيت تهديدات كثيرة بسبب زيارتي لموسكو واسعى لسياسة خارجية مستقلة
أمل تطلق ماكينتها الإنتخابية في الجنوب الثانية.. وبري: مستقبل لبنان مرتبط بنتائج هذه الدورة
الخارجية: قضايا قليلة عالقة في محادثات فيينا واختلافات تكتيكية مع اسرائيل وليس استراتيجية
عمران خان: أمريكا هددت بإسقاط الحكومة لاننا رفضنا إقامة قواعد عسكرية لها عندنا
ماذا وراء المراوغات لـ "التحالف السعودي الإمارتي"
مجلس الدوما يدرس إمكانية دعوة نولاند وبايدن الابن للشهادة في قضية المختبرات البيولوجية
القوات الروسية تواصل إعادة تمركزها تهيئةً للمرحلة النهائية من عملية تحرير اقليم دونباس
تجمع دول الساحل والصحراء يأسفون لاستمرار ظاهرة الإرهاب في منطقتهم
سلاح العقوبات يطغى على الأجواء البنّاءة التي خرجت فيها مفاوضات اسطنبول
الحرس الثوري: ردنا سيكون مدمرا على ادنى خطأ يرتكبه الاعداء
"التنسيقية" تنظم فعالية تضامنية إحياءً للذكرى الـ 46 ليوم الأرض
ردا على العقوبات أحادية الجانب.. موسكو تدرج مسؤولين بالاتحاد الأوروبي في "القائمة السوداء"
تجمع دول الساحل والصحراء يأسفون لاستمرار ظاهرة الإرهاب في منطقتهم
المدعي العام يدعو لوقف محاكمة المتهمين بقتل خاشقجي في تركيا وإحالة القضية إلى السعودية
الرئيس الغزواني يكلف الوزير الأول المستقيل بتشكيل حكومة جديدة
أردوغان يتحدث عن أفق التعاون بين تركيا وإسرائيل في مجال الطاقة
التحالف السعودي يعلن التزامه بوقف العمليات العسكرية في الداخل اليمني