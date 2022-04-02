السيد رئيسي: لم نربط حياة الشعب والاقتصاد بالاتفاق النووي

أكد الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي ان الجمهورية الاسلامية لم تربط حياة الشعب والاقتصاد بأي حال من الأحوال بالاتفاق النووي والمفاوضات، وقال إن اليوم يتم التعبير عن المواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الايرانية بكرامة.

قال الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي إن طهران تتابع مفاوضات الاتفاق النووي بقوة وكرامة، و"لم نغادر طاولة المفاوضات ولم نربط حياة الشعب والاقتصاد بأي حال من الأحوال بالاتفاق النووي والمفاوضات".

وفي كلمة له خلال استقباله مجموعة من علماء الدين في محافظة خراسان رضوي في مدينة مشهد، شمال شرق ايران، مساء امس الخميس، أضاف رئيسي: "سواء أسفرت المفاوضات عن نتيجة أم لا ، لدينا خططنا لإدارة الاقتصاد الوطني وسنواصلها بقوة".

وتابع السيد رئيسي قائلاً: "نحن لا ننظر للأجانب، نحن نحب التواصل مع الجميع لكننا لا ننتظر أبدًا أن يأتي الآخرون ويفكوا عقدة من عقدنا، لقد أظهرنا الخبرة وتعلمنا من أسلافنا ألا نثق بالأجانب بأي شكل من الأشكال. فهم لم يفكوا لنا عقدة وثقتنا في مواردنا ونستند على قدرات البلد".

وأكد أن ثقة الشعب وقائد الثورة بالحكومة تشكل دعمًا كبيرًا لنا وهذه الثقة تزيد من رأس المال الاجتماعي والمشاركة الاجتماعية والحيوية والأمل في المجتمع.

وأشار إلى مسؤوليات الحكومة في الخطوة الثانية للثورة الإسلامية وقال: "لقد تم اتخاذ خطوات جيدة في الأربعين سنة الأولى من عمر الثورة بعد الانتصار، لكن هناك أيضًا أوجه قصور يجب التعويض عنها".

ولفت الى أن الخطوة الثانية للثورة الإسلامية هو نسخة شاملة للواقع الحالي ورؤية مستقبل البلاد، ويجب أن يكون أساس السياسات والخطط التحويلية للبلاد.

وبشأن موازنة العام الايراني الجديد (بدأ 20 مارس 2022) قال رئيسي: في العام الماضي كان النمو الاقتصادي للبلاد أربعة أعشار بالمائة، بينما تشير التقديرات الحالية إلى أن النمو الاقتصادي وصل إلى خمسة بالمائة العام الايراني الماضي، وخطتنا للعام الايراني الحالي نمو بنسبة ثمانية بالمائة.

وحول التجارة الخارجية للبلاد أوضح رئيسي أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية للبلاد بلغ 100 مليار دولار في العام الماضي، ويرجع جزء منها إلى زيادة التفاعل واستخدام قدرات الجيران.

المصدر:يونيوز