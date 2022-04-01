أردوغان يتحدث عن أفق التعاون بين تركيا وإسرائيل في مجال الطاقة

وذكر أردوغان في تصريحات أدلى بها الخميس للصحفيين في ختام زيارته إلى أوزبكستان، وفقا لوكالة "الأناضول" الحكومية، أن "إسرائيل" في عهد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو "كانت على وشك تنفيذ مشروع في مجال الطاقة، لكن الأمر سار في اتجاه معاكس فجأة".

وتطرق الرئيس التركي إلى مشروع خط أنابيب "إيست ميد" المتفق عليه بين "إسرائيل" وقبرص واليونان بغية ضخ الغاز الطبيعي من شرق المتوسط إلى أوروبا عبر قبرص واليونان، قائلا إن "المسار الذي تفكر فيه إسرائيل بشأن تصدير الطاقة غير مناسب من حيث التكلفة".

وشدد على أن حسابات التكلفة تظهر أن الطريقة المناسبة في هذا الأمر تكمن في ضخ الغاز الطبيعي عبر تركيا، مضيفا أن "الأطراف المعنية تتحدث بالفعل عن ذلك فيما بينها".

ورجح الرئيس التركي إمكانية عقد اجتماع بينه ورئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي نفتالي بينيت بعد شهر رمضان، قائلا: "إذا التقينا بعد رمضان واتخذنا خطوات فورية، فإن التعاون التركي الإسرائيلي سيسرع المسار المتعلق بالنفط والغاز الطبيعي في شرق المتوسط".

المصدر:فارس