"التنسيقية" تنظم فعالية تضامنية إحياءً للذكرى الـ 46 ليوم الأرض

نظمت "التنسيقية" فعالية تضامنية إحياءً للذكرى الـ 46 ليوم الأرض، وتمسكًا بالهوية والأرض الفلسطينية، في العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور شخصيات رسمية وحزبية وفصائلية.

وألقى ممثل حركة "حماس" في لبنان أحمد عبد الهادي​ كلمة أكد فيها تمسك حركته والشعب الفلسطيني بالثوابت الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة وتحرير كامل التراب، مشددًا على أن ثورة الأرض التي تجري الآن في فلسطين المحتلة تميزت في قوتها وانتشارها بكل الأنحاء، مستندة بقوتها إلى دعم وإسناد المقاومة الفلسطينية في غزة الأبية.

وأشار ممثل الحركة إلى أن "قيادة القسام والمقاومة اتخذت قرارها بعد معركة سيف القدس بتفعيل المقاومة المسلحة في الضفة والقدس والداخل المحتل، وما نشهده اليوم من عمليات بطولية هو تجليات لقرار قيادة المقاومة"، مؤكدًا أن المقاومة والشعب الفلسطيني وجها رسالة من خلال هذه العمليات لمن يلزم، مفادها أن المستقبل مرهون بأيدي أصحاب الأرض الشرعيين، وليس الكيان الغاصب المحتل أو من يطبّع وينسّق معه.

بدوره، أكد مسؤول العلاقات الفلسطينية في حزب الله حسن حب الله "أن المقاومة في الداخل الفلسطيني هي خط الدفاع الأول والمقاومة ككل هي في موقع الداعم والمؤيد والمساند بكل الوسائل وهذا ماتم اثباته في معركة سيف القدس".

من جهته، شدد مسؤول العلاقات اللبنانيةفي لحركة الجهاد الإسلامي محفوض منور على أن التمسك بخيار المقاومة سبيلاً وحيداً لطرد الاحتلال وتحرير الأرض، وأن العمليات الأخيرة التي جرت في العمق الإسرائيلي، رد طبيعي على جرائم الإحتلال وانتهاكاته بحق المقدسات.

المصدر:يونيوز