مجلس الدوما يدرس إمكانية دعوة نولاند وبايدن الابن للشهادة في قضية المختبرات البيولوجية

اعلنت نائب رئيس مجلس الدوما إيرينا ياروفايا ان المجلس يدرس إمكانية دعوة نولاند وبايدن الابن للشهادة في قضية المختبرات البيولوجية في اوكرانيا.

تدرس لجنة تحقيق برلمانية روسية، إمكانية دعوة نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند وهانتر بايدن نجل الرئيس جو بايدن للإدلاء بشهادتهما بشأن المختبرات البيولوجية في أوكرانيا.

واعلنت ذلك، الرئيسة المشاركة للجنة البرلمانية الروسية، للتحقيق في أنشطة المختبرات البيولوجية في أوكرانيا ونائب رئيس مجلس الدوما إيرينا ياروفايا، في تصريح للصحفيين عقب اختتام الاجتماع الأول للجنة اليوم الخميس.

وقالت ياروفايا "في وقت سابق، أعطى رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين... تعليمات للنظر، من بين الأولويات القصوى، في إمكانية دعوة مسؤولي الولايات المتحدة للتوضيح، والذين، وفقا للمعلومات العامة التي أبلغت عنها كل من المصادر الأجنبية والمصادر الروسية، بأن لديهم المعرفة والفهم والعلاقة بهذه القضية. لذلك، صدرت اليوم تعليمات للجنة بالبدء في العمل على مسألة إمكانية دعوة نولاند وبايدن الابن".

وكانت ياروفايا اوضحت خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن البحوث التي أجراها الجانب الأوكراني، ستُقيَّم على أنها تشكل تهديداً لروسيا وأوكرانيا نفسها، وكذلك المجتمع العالمي.

واردف "سنقيم الدراسات التي أجريت على أراضي أوكرانيا، بمشاركة علماء وخبراء، كدراسات تشكل مستوى عالٍ من المخاطر والتهديدات، بالنسبة لروسيا وأوكرانيا نفسها وللمجتمع الدولي".

المصدر:يونيوز