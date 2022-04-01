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ردا على العقوبات أحادية الجانب.. موسكو تدرج مسؤولين بالاتحاد الأوروبي في "القائمة السوداء"

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، توسيع قائمة ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المحظور عليهم دخول الأراضي الروسية ردا على العقوبات أحادية الجانب التي اتخذها الاتحاد.
رمز الخبر: ۶۵۴۱۰
تأريخ النشر: 01 April 2022

وجاء في بيان نشر على موقع الخارجية الروسية "ردا على العقوبات الجماعية أحادية الجانب من قبل الاتحاد الأوروبي، ووفقًا للمبدأ الأساسي للقانون الدولي للمعاملة بالمثل، فإن الجانب الروسي يوسع بشكل كبير قائمة ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والهياكل الأوروبية.. الذين يحظر عليهم دخول أراضي بلادنا".

ولفت البيان إلى أن "القيود تسري على القيادة العليا للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك عدد من المفوضين الأوروبيين ورؤساء الهياكل العسكرية للاتحاد الأوروبي، وأيضا الغالبية العظمى من نواب البرلمان الأوروبي شخصيات عامة وعاملين في وسائل الإعلام مسؤولون بشكل شخصي يروجون للسياسات المعادية لروسيا".

وتابع البيان "القائمة السوداء" الروسية تتضمن أيضا أسماء مسؤولين رفيعي المستوى، منهم ممثلون عن حكومات وبرلمانات عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وشخصيات عامة وموظفين في وسائل الإعلام مسؤولون بشكل شخصي عن الترويج للعقوبات غير القانونية ضد روسيا وتأجيج المشاعر المعادية لروسيا وانتهاك حقوق وحريات المواطنين الناطقين باللغة الروسية".

وأضاف البيان بشأن الرد على قرارات العقوبات المناهضة لروسيا الصادرة عن الاتحاد الأوروبي: "نؤكد أن أي أعمال عدائية من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ستقابل حتماً برد صارم".

المصدر:يونيوز

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ردا على العقوبات أحادية الجانب.. موسكو تدرج مسؤولين بالاتحاد الأوروبي في "القائمة السوداء"
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