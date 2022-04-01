وزارة الدفاع تعلن تدمير 28 هدفا عسكريا أوكرانيا وإسقاط مروحية من طراز "مي-24"

أحصت وزارة الدفاع الروسية اليوم خسائر الجانب الأوكراني منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، كما اعلنت تدمير 28 هدفا عسكريا أوكرانيا وإسقاط مروحية من طراز "مي-24".

اعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أن قوات الدفاع الجوي الروسية، أسقطت مروحية أوكرانية من طراز "مي-24" على بعد 30 كيلومترا غرب مدينة إيزيوم، كما أسقطت 4 طائرات مسيرة في عدة مناطق مختلفة.

وقال كوناشينكوف في إحاطة صحفية مساء اليوم الخميس: "قامت قوات الدفاع الجوي التابعة للقوات الجوية الروسية بإسقاط مروحية أوكرانية من طراز "مي-24" في الجو، على بعد 30 كيلومترا غرب مدينة إيزيوم، كما أسقطت 4 طائرات مسيرة أوكرانية في مناطق تامارينو، ليسيتشانسك، وفولنوفاخا".

وأضاف أن "مقاتلات ومروحيات القوات المسلحة الروسية قامت بتدمير 28 هدفا عسكريا أوكرانيا، من بينها: 4 نقاط قيادة، 3 مستودعات ميدانية للصواريخ والمدفعية، 4 مستودعات وقود، و6 مناطق تكديس للسلاح".

وتابع: "قامت مقاتلات ومروحيات القوات المسلحة الروسية بتدمير 28 هدفا عسكريا أوكرانيا، من بينها: 4 نقاط قيادة، 3 مستودعات ميدانية للصواريخ والمدفعية، 4 مستودعات وقود، و6 مناطق تكديس للسلاح".

ووفقا للمتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، فإن سلطات كييف حاولت في الـ 31 من آذار/مارس إخلاء قيادات كتيبة "آزوف" القومية من مدينة ماريوبول على متن مروحيتين من طراز "مي-8".

وأشار كوناشينكوف إلى أن طاقم صواريخ "ستينغر" المحمولة، تابع لقوات الدفاع الشعبي بجمهورية دونيتسك الشعبية، قام باستخدام أحد الصواريخ التي تم الاستيلاء عليها في السابق، بإسقاط مروحية واحدة في منطقة ريباتسكوي، وأصاب المروحية الثانية بأضرار، مما اضطرها للهرب باتجاه البحر، لكنها تحطمت على بعد 20 كيلومترا من الشاطئ".

وكشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية دمرت 245 طائرة مسيرة أوكرانية وأكثر من 1.8 ألف دبابة ومدرعة منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.

وأوضح أن "إجمالي ما تم تدميره منذ بدء العملية العسكرية: 124 طائرة و80 مروحية و345 طائرة مسيرة، و1826 دبابة ومدرعة، 195 راجمة صواريخ، 766 مدفعية ميدان وهاون، و1704 وحدة عسكرية خاصة".

وفي جانب آخر من احاطته، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، أن قوات جمهورية دونيتسك الشعبية أسقطت مروحيتين أوكرانيتين من طراز "مي-8"، كانتا تحاولان إخلاء فيلق "آزوف" من مدينة ماريوبول.

ووفقا للمتحدث، فإن سلطات كييف حاولت في الـ 31 من آذار/مارس إخلاء قيادات كتيبة "آزوف" القومية من مدينة ماريوبول على متن مروحيتين من طراز "مي-8".

وأضاف كوناشينكوف: "قام طاقم صواريخ "ستينغر" المحمولة، تابع لقوات الدفاع الشعبي بجمهورية دونيتسك الشعبية، باستخدام أحد الصواريخ التي تم الاستيلاء في السابق، بإسقاط مروحية واحدة في منطقة ريباتسكوي، وأصاب المروحية الثانية بأضرار، مما اضطرها للهرب باتجاه البحر، لكنها تحطمت على بعد 20 كيلومترا من الشاطئ".

المصدر:يونيوز