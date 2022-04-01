قادة مجموعة (5+5) العسكريون يعلنون توسيع التعاون المشترك وتوحيد المعلومات

أعلن القادة العسكريون لمبادرة (دفاع 5 +5) خلال الاجتماع الـ 34 بينهم، على توسيع التعاون في مجالات جديدة، بتبادل توحيد المعلومات وتبادل الأنشطة والتقارير.

وتضم مبادرة (دفاع 5 +5) دول المغرب وتونس وإسبانيا والبرتغال وموريتانيا ومالطا وإيطاليا وفرنسا التي حضرت الاجتماع، فيما تابعت ليبيا مجريات الموعد عن بعد.

ووضعت المبادرة برنامجا يبتغي تنفيذ 54 نشاطا، 4 أنشطة منها جرت بالفعل، فضلا عن تفعيل أنشطة التعاون من خلال تنظيم التدريبات واستمرار أعمال التنسيق والتخطيط.

ووافق القادة العسكريون على خطة عمل سنة 2022، ثم تبادل الخبرات والأفكار طبقا لروح المبادرة، مع استمرار العمل المشترك. واعتبر بيان صادر عن القوات المسلحة المغربية أن مبادرة الدفاع (5+5) إطار منتظم للتوفيق والتعاون المخصص للقضايا الدفاعية والأمنية، وتهدف إلى تعزيز المعارف والتشغيل البيني للقوات المسلحة وتعزيز التفاهم المتبادل.

المصدر:يونيوز