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عمران خان: أمريكا هددت بإسقاط الحكومة لاننا رفضنا إقامة قواعد عسكرية لها عندنا

أعلن رئيس الحكومة الباكستانية عمران خان أنه تلقى رسالة تهديد من اميركا، وأن الأخيرة هددت باسقاط حكومته، لانه رفض اقامة قواعد عسكرية لها على الأراضي الباكستانية.
رمز الخبر: ۶۵۳۹۹
تأريخ النشر: 01 April 2022

وقال خان في كلمة له موجهة إلى الشعب الباكستاني، نمر بلحظات مصيرية وامامنا خيارين لا ثالث لهما، وشدد على أن الشعب المسلم لا يمكن ان يصبح عبداً للاجانب.

وأضاف خان أنه طلب من وزير الخارجية انه ومع ازدياد التوتر تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة، ولفت إلى أن البلاد تتعرض لمؤامرة دول اجنبية، "لكننا سنقاوم ولن نستسلم لها وسنقوم باسقاطها باذن الله".

وقال خان إنه "اذا ما صوت البرلمان على عزلي، فانني لست فقط لن استقيل، بل وراجع بقوة اكبر".

ورفض عمران خان الإستقالة، قبل تصويت مرتقب على سحب الثقة من حكومته كان مقررا اليوم في البرلمان وتم تأجيل مناقشته إلى الأحد المقبل. وقال خان "لن أركع أمام أي حد ولن أسمح لشعبي بالركوع أمام أحد"، وأضاف أنه خلال ما يسمى الحرب على الإرهاب تعرضت باكستان للإهانة.

وأشار رئيس الوزراء الباكستاني إلى أنه رأى بلاده ترتفع بين الدول ثم تنهار وتصل إلى مستوى متدن وذليل بين بقية دول العالم،وشدد على أن سياسة باكستان الخارجية يجب أن تكون مستقلة، ولا تصطف ضد أحد.

المصدر:يونيوز

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