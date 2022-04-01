الغنوشي: قرار سعيد بحق البرلمان غير دستوري ويعمق الأزمة السياسية

قال رئيس البرلمان التونسي المنحل راشد الغنوشي، اليوم الخميس، ان وحدة التحقيق في جرائم الارهاب، استدعت ما لا يقل عن 20 نائبا شاركوا في جلسة للبرلمان عبر الإنترنت يوم الأربعاء.

وقال رئيس البرلمان راشد الغنوشي إن من تم استدعاؤهم أعضاء في حزب النهضة الذي ينتمي إليه، وكذلك نواب آخرون، واصفا قرار سعيد بحل البرلمان بأنه غير دستوري، وخطوة تعمق الأزمة السياسية في البلاد وتدمر مؤسسات الدولة.

وكانت جلسة الأربعاء هي الأولى منذ أن أعلن الرئيس قيس سعيد العام الماضي تعليق عمل المجلس النيابي مع تحركه إلى تعزيز حكم الرجل الواحد في إجراءات يصفها منتقدوه بأنها انقلاب. ورد سعيد على الجلسة ليل الأربعاء بحل البرلمان وأمر بالتحقيق مع أكثر من نصف الأعضاء الذين شاركوا فيها.

وتمثل الجلسة العامة الافتراضية للنواب وإعلان سعيد عن حل البرلمان تصعيدًا كبيرًا في المواجهة السياسية في تونس بين رئيس الجمهورية وخصومه.

المصدر:يونيوز