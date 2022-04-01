الزاملي: إعمار مدينة الصدر من أولويات خطة الإصلاح الحالية

اجرى النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حاكم الزاملي، اليوم الخميس، جولة تفقدية في عدد من قطاعات مدينة الصدر للاشراف على مراحل تطوير مشاريع البنى التحتية فيها، مؤكدا انها لن تبقى مهملة، وان اعمارها من أولويات خطة الإصلاح الحالية.

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حاكم الزاملي، اليوم الخميس، أن إعمار مدينة الصدر من أولويات خطة الإصلاح الحالية.

وذكر المكتب الإعلامي للزاملي، في بيان، أن "الزاملي، أجرى اليوم الخميس، جولة تفقدية في عدد من قطاعات مدينة الصدر للاشراف على مراحل تطوير مشاريع البنى التحتية فيها".

وأضاف البيان، أن "الزاملي، تابع إجراءات القشط والتبليط لشارع كسرة وعطش باتجاه منطقة الحميدية، والخطوات القائمة لفتح شارع من قطاع 73 المغلق منذ أكثر من 20 عام، والذي من شأنه المساهمة في تخفيف الازدحامات بمدينة الصدر"، لافتاً إلى أن "النائب الأول، اطلع على الاستعدادات الجارية لإنشاء متنزه في منطقة الحميدية".

وأكد الزاملي، أنه "سيعمل من موقعه وبالتعاون مع الجهات المعنية على توفير خدمات البنى التحتية للمدينة التي عانت من الإهمال والحرمان طيلة السنوات الماضية رغم ما قدمته من تضحيات من اجل العراق".

وتعهد نائب رئيس البرلمان للأهالي بأن "مدينة الصدر لن تبقى مهملة الخدمات، وسيكون اعمارها ضمن أولويات خطة الإصلاح الحالية".

المصدر:يونيوز