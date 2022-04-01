رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية يبحث في الرباط ملف الصحراء والأزمة الأوكرانية

قال رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي، كريستيان كامبون، ان "فرنسا والمغرب تربطهما علاقات متميزة بشكل مطلق تستحق تعزيزها بشكل دوري لتكون في مستوى كل الأحداث والأزمات المطروحة".

وفي تصريح للصحفيين عقب مباحثات اجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الأربعاء بالرباط، نوه كامبون بـ"استعادة هذه العلاقة بين برلماني البلدين لزخمها، والتي حرمنا منها منذ حوالي سنتين بسبب كوفيد-19".

وأكد ان "الصداقة عنصر حيوي وإيجابي لتنمية هذه العلاقة، بغض النظر عن السياق".

وشدد كامبون على ضرورة تسجيل تطورات من الجانب الفرنسي بخصوص ملف الصحراء المغربية.

وأوضح انه خلال المباحثات، "تم التطرق أيضا للأزمة الأوكرانية"، موضحا أهمية "التضامن الفرنسي-المغربي لمواجهة أي تجاوزات قد تنجم عن هذه الأزمة".

المصدر:يونيوز