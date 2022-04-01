البرهان يبحث مع رئيس المجلس العسكري الإنتقالي في تشاد تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

وصل إلى العاصمة التشادية إنجمينا قادماً من مصر رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، يرافقه مدير جهاز المخابرات العامة أحمد إبراهيم مفضل في زيارة رسمية.

وكان في إستقباله بالقصر الرئاسي بانجمينا رئيس المجلس العسكري الإنتقالي محمد إدريس ديبي. وسيجري الرئيسان مباحثات تتعلق بدعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم الشعبين الشقيقين.

وكان البرهان عقد في القاهرة، جلسة مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أكد الجانبان أهمية تعزيز العلاقات الإقتصادية وزيادة التبادل التجاري والتكامل الزراعي والربط السككي والكهربائي بين البلدين والعلاقات السياسية والروابط التاريخية.

كما بحث البرهان مع السيسي تعميق التعاون المشترك على الصعيدين الأمني والعسكري، بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين، والأوضاع الإقليمية ذات الإهتمام المشترك.

المصدر:يونيوز