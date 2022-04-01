بوتين: الآلية الجديدة لبيع الغاز الروسي للدول غير الصديقة تدخل حيز التنفيذ غدًا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، أن القواعد الجديدة لبيع الغاز الروسي إلى "الدول غير الصديقة" ستدخل حيز التنفيذ يوم غد. وقال ان الولايات المتحدة ستحاول الاستفادة من عدم الاستقرار العالمي كما فعلت في الحربين العالميتين الأولى والثانية، موضحا انها تحاول تحويل أوروبا إلى الغاز المسال الأميركي باهظ الثمن.

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن القواعد الجديدة لبيع الغاز الروسي إلى "الدول غير الصديقة" ستدخل حيز التنفيذ في الأول من نيسان/أبريل.

وقال بوتين خلال اجتماع بشأن تنمية مجال النقل الجوي و صناعة الطيران: "نحن نقدم للمقاولين من هذه البلدان [غير الصديقة] مخططًا واضحًا وشفافًا. من أجل شراء الغاز الطبيعي الروسي، يجب عليهم [الدول غير الصديقة] فتح حسابات بالروبل في البنوك الروسية. وهذه الحسابات هي التي ستستخدم لدفع ثمن الغاز الذي يتم توريده اعتبارًا من 1 نيسان/أبريل من هذا العام".

وأضاف، "إذا لم يتم سداد هذه المدفوعات (بالروبل)، فسوف نعتبر ذلك تخلفا عن السداد من جانب المشترين. مع كل العواقب المترتبة على ذلك".

كما أعلن الرئيس الروسي، أن الولايات المتحدة تحاول تحويل أوروبا إلى الغاز الطبيعي الأميركي المسال باهظ الثمن، وبالتالي تقويض القدرة التنافسية للشركات الأوروبية.

وتابع بوتين: "الأسواق العالمية تتراجع، وقيمة الأسهم في المجمع الصناعي العسكري الأميركي تتصاعد. رأس المال يتدفق إلى الولايات المتحدة، مما يحرم مناطق أخرى من العالم من موارد التنمية. محاولات تحويل الغاز الطبيعي الأميركي المسال باهظ الثمن تنتمي لهذه السلسة أيضا. نتيجة لذلك ، لم يُجبر الأوروبيون فقط على دفع المزيد من المال، بل في الواقع ، يقوضون القدرة التنافسية للشركات الأوروبية بأيديهم، وإخراجها من السوق العالمية".

هذا ووقع الرئيس بوتين، اليوم الخميس، مرسوما حول آلية تسويات الغاز الطبيعي المورد للدول غير الصديقة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بالروبل الروسي.

وبناء على المرسوم يتوجب على العملاء في الدول غير الصديقة فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية، ويدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من 1 نيسان/ أبريل 2022.

المصدر:يونيوز