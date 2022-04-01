عمدة ماريوبول يدعو لتأمين طرق إجلاء آمنة للسكان

دعا عمدة مدينة ماريوبول الأوكرانية فاديم بويتشينكو لتأمين طرق إجلاء آمنة للسكان من المناطق التي تشتبك فيها قوات بلاده مع القوات الروسية.

شدد عمدة مدينة ماريوبول فاديم بويتشينكو، على الحاجة إلى تأمين طرق إجلاء آمنة للسكان.

وقد تحدث في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK امس الاربعاء. وهو موجود حاليا في مدينة أخرى ويضطلع بتنظيم عملية إجلاء للمدنيين.

وتابع إن "الوضع في ماريوبول (شرقي أوكرانيا) مأساوي حيث يواجه الناس نقصا في المياه والطعام والكهرباء والتدفئة ووسائل الاتصال. وقال إن "الماء هو أكبر مشكلة وقد تفاقم الوضع إلى أزمة إنسانية."

واضاف بويتشينكو إن "معارك الشوارع مستمرة وبات نصف وسط المدينة يخضع لاحتلال القوات الروسية".

واكمل إن "أكثر من 100 ألف شخص لا يزالون في المدينة واتهم القوات الروسية بعرقلة نقل إمدادات الإغاثة وإجلاء المدنيين."

واردف عمدة ماريوبول إن "روسيا تمنع نقل 200 طن من الإمدادات الإنسانية التي جهزتها الحكومة الأوكرانية."

المصدر:يونيوز