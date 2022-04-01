ميقاتي يعرض مع بعثة صندوق النقد الدولي المراحل التي قطعتها المفاوضات مع لبنان

اجتمع رئيس مجلس الوزراء اللبناني ​نجيب ميقاتي​، مع بعثة ​صندوق النقد الدولي​ برئاسة ارنستو راميريز ريغو، في السرايا الحكومية، اليوم الخميس، حيث جرى عرض المراحل التي قطعتها المفاوضات بين لبنان والصندوق بشأن برنامج التعاون المالي.

اجتمع رئيس مجلس الوزراء اللبناني ​نجيب ميقاتي​، مع بعثة ​صندوق النقد الدولي​ برئاسة ارنستو راميريز ريغو، في السرايا الحكومية، اليوم الخميس، حيث جرى عرض المراحل التي قطعتها المفاوضات بين لبنان والصندوق بشأن برنامج التعاون المالي.

وحضر الاجتماع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ومستشاري الرئيس ميقاتي النائب ​نقولا نحاس​ وسمير الضاهر.

وكانت مفاوضات رسمية بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي في شأن برنامج التعافي الاقتصادي، قد انطلقت مطلع العام الحالي، والتي يُنظر إليه حكوميًا على أنها باب للإفراج عن مساعدات دولية لوقف الأزمة.

المصدر:يونيوز