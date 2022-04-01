الرئيس عبد الفتاح السيسي يتسلم أوراق اعتماد ثمانية عشر سفيرًا جديدًا

اكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال تسلمه اليوم أوراق اعتماد 18 سفيراً جديداً، حرص مصر على تعزيز أطر العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة، واستمرار التواصل والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

تسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الخميس أوراق اعتماد ثمانية عشر سفيراً جديداً لدى بلاده.

وقال المُتحدث الرسمي باِسم الرئاسة المصرية أن السيسي رحب بالسفراء الجدد، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكداً حرص مصر على تعزيز أطر العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة، واستمرار التواصل والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ونشر البيان الرئاسي اسماء السفراء وهم كل من، سفير فرنسا مارك باريتي، وسفير أرمينيا هراتشيا بولاديان، وسفير إيطاليا ميكيلي كواروني، وسفيرة سويسرا إيفون باومان، وسفير أوزبكستان منصوربيك بختيياروفيتش، وسفير اليابان هيروشي أوكا، وسفير منغوليا بولغان إينكتوفشين، وسفير الجزائر حميد شبيرة، وسفيرة الإمارات مريم خليفة جمعة الكعبي، وسفير مالطا روبرتو باتش، وسفيرة النيجر ساني نانا عائشة أنديا، وسفير تنزانيا إيمانويل جون انشيمبي، وسفير صربيا ميروسلاف تشيستوفيتش، وسفير مالي بوبكار دياللو، وسفير سيراليون صادق سيلا، وسفيرة سلوفاكيا لينكا ميهاليكوفا، وسفير السنغال أبوبكر سار، وسفير فيتنام نغوين هوي زونغ.

المصدر:يونيوز