النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۶مشاهدات
‍ پ

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتسلم أوراق اعتماد ثمانية عشر سفيرًا جديدًا

اكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال تسلمه اليوم أوراق اعتماد 18 سفيراً جديداً، حرص مصر على تعزيز أطر العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة، واستمرار التواصل والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
رمز الخبر: ۶۵۳۷۷
تأريخ النشر: 31 March 2022

تسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الخميس أوراق اعتماد ثمانية عشر سفيراً جديداً لدى بلاده.

وقال المُتحدث الرسمي باِسم الرئاسة المصرية أن السيسي رحب بالسفراء الجدد، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكداً حرص مصر على تعزيز أطر العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة، واستمرار التواصل والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ونشر البيان الرئاسي اسماء السفراء وهم كل من، سفير فرنسا مارك باريتي، وسفير أرمينيا هراتشيا بولاديان، وسفير إيطاليا ميكيلي كواروني، وسفيرة سويسرا إيفون باومان، وسفير أوزبكستان منصوربيك بختيياروفيتش، وسفير اليابان هيروشي أوكا، وسفير منغوليا بولغان إينكتوفشين، وسفير الجزائر حميد شبيرة، وسفيرة الإمارات مريم خليفة جمعة الكعبي، وسفير مالطا روبرتو باتش، وسفيرة النيجر ساني نانا عائشة أنديا، وسفير تنزانيا إيمانويل جون انشيمبي، وسفير صربيا ميروسلاف تشيستوفيتش، وسفير مالي بوبكار دياللو، وسفير سيراليون صادق سيلا، وسفيرة سلوفاكيا لينكا ميهاليكوفا، وسفير السنغال أبوبكر سار، وسفير فيتنام نغوين هوي زونغ.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الحرس الثوري: ردنا سيكون مدمرا على ادنى خطأ يرتكبه الاعداء
أردوغان يتحدث عن أفق التعاون بين تركيا وإسرائيل في مجال الطاقة
ماذا وراء المراوغات لـ "التحالف السعودي الإمارتي"
التحالف السعودي يعلن التزامه بوقف العمليات العسكرية في الداخل اليمني
"التنسيقية" تنظم فعالية تضامنية إحياءً للذكرى الـ 46 ليوم الأرض
مجلس الدوما يدرس إمكانية دعوة نولاند وبايدن الابن للشهادة في قضية المختبرات البيولوجية
القوات الروسية تواصل إعادة تمركزها تهيئةً للمرحلة النهائية من عملية تحرير اقليم دونباس
ردا على العقوبات أحادية الجانب.. موسكو تدرج مسؤولين بالاتحاد الأوروبي في "القائمة السوداء"
الرئيس الغزواني يكلف الوزير الأول المستقيل بتشكيل حكومة جديدة
رئيس الوزراء: منع الدائنين من إفلاس المدينين لمدة ستة أشهر بدءا من يوم غد
تجمع دول الساحل والصحراء يأسفون لاستمرار ظاهرة الإرهاب في منطقتهم
تجمع دول الساحل والصحراء يأسفون لاستمرار ظاهرة الإرهاب في منطقتهم
زاخاروفا: الغرب يمول القومية الراديكالية في أوكرانيا
زيلينسكي أمام البرلمان البلجيكي: السلام أهم من الألماس والغاز الروسي
وزارة الدفاع تعلن تدمير 28 هدفا عسكريا أوكرانيا وإسقاط مروحية من طراز "مي-24"
العمليات في العمق المحتل.. “إسرائيل” على “إجر ونص”
الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة يعلن الاستنفار العام لسرايا القدس في كافه أماكن تواجدهم
الكاظمي يستقبل طفلين من البصرة ونينوى: الموهوبون يشكلون أساساً علمياً لمستقبل عراقي أفضل
عمران خان: أمريكا هددت بإسقاط الحكومة لاننا رفضنا إقامة قواعد عسكرية لها عندنا
وزير الخارجية يبحث ونظيره الباكستاني العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية
وسط مقاطعة حكومة الإنقاذ.. المشاورات اليمنية - اليمنية تنطلق اعمالها في الرياض
الحشد يواصل عملية "الإرادة الصلبة" في نينوى وتطهير مناطق في غرب المحافظة
الرئيس تبّون يبحث مع بلينكن الخلاف الجزائري المغربي حول الصحراء والحرب في أوكرانيا
رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب يحذر من خطورة تحولات الإعلام الالكتروني
إرتقاء شهيد ثانٍ برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مخيم جنين
سيول تختبر بنجاح إطلاق صاروخ فضائي يعمل بالوقود الصلب
عناوين و أسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 31 آذار 2022
شهيد و7 إصابات خلال إشتباك بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم جنين
الاطار التنسيقي ينجح بافشال مخطط التحالف الثلاثي لاقصاء الاغلبية النيابية
وزير المالية يبحث مع وفد مصري سبل تطوير التعاون الإقتصادي بين البلدين