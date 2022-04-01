اقتحام بن غفير للأقصى عدوان وتواطؤ من حكومة الاحتلال لفرض واقع جديد

أكد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين إن اقتحام المسجد الأقصى من قبل عضو الكنيست الاسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، هو عدوان صارخ وتماهي من قبل حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" في محاولة فرض واقع جديد.

أكد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين إن اقتحام المسجد الأقصى من قبل عضو الكنيست الاسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، هو عدوان صارخ وتواطؤ وتماهي من قبل الحكومة اليمينية المتطرفة مع أمثاله.

وفي تصريح صحفي اليوم الخميس، أضاف الشيخ حسين، أن اقتحام بن غفير يتلاقى الهدف منه مع مخططات الحكومة "الإسرائيلية" في محاولة فرض واقع جديد في المسجد الأقصى المبارك، الذي نؤكد دائمًا انه "مسجد إسلامي للمسلمين وحدهم لا يشاركهم فيه أحد".

وشدّد الشيخ حسين على أن أي محاولة من حكومة الاحتلال او من غيرها لفرض وقائع أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً، بالنسبة لكل أبناء الشعب الفلسطيني، وكل مسلمي العالم.

وأضاف: "على أبواب الشهر الفضيل، تناقلت وسائل الاعلام العبرية عن حكومة الاحتلال "أنها حريصة على الهدوء" في المدن المحتلّة، متسائلاً: "أي هدوء من حكومة الاحتلال في ظل الاقتحامات والاعتداءات على الأقصى، إضافة الى المجزرة التي ارتُكبت في جنين خلال اقتحام مخيمها والتي ارتقى فيها الشهداء وأصيب العديد من أبناء شعبنا".

واقتحم عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى المبارك، صباح الخميس، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وقالت مصادر محلية، إن بن غفير تجول في المسجد الأقصى برفقة مستوطنين آخرين وسط انتشار مكثف لعناصر شرطة الاحتلال.

وكان بن غفير حصل على موافقة من شرطة الاحتلال والكنيست لاقتحام الأقصى، بعدما طلب ذلك احتجاجًا على قرار حكومة الاحتلال تقليص اقتحامات المستوطنين للأقصى خلال شهر رمضان، تحسبًا لوقوع مواجهات عنيفة مع الفلسطينيين على غرار ما حدث العام الماضي.

كما سجل الصهيوني المتطرف مقطع فيديو قال فيه: "خلال الليلة الماضية، الناطق باسم حماس وأفراد حماس هددوني وقالوا إني مستهدف أقول للناطق باسم حماس أنا أعرض عليك أن تغلق فمك".

وأضاف: "أنا لا أعرف لماذا لا تقوم دولة إسرائيل باستهداف الناطق باسم حماس. هو إرهابي، والإرهابيون لا يتحدثون من منطلق ضعف"، وقال إن "اقتحام اليوم يحمل رسالة برفض تقليص زيارات اليهود لجبل الهيكل".

وكان برهوم قال في تصريح صحافي أمس، إن اقتحام بن غفير للأقصى "خطوة استفزازية يتحمل الاحتلال تداعياتها"، محذرًا اياه من الاقتراب من الأقصى.

المصدر:يونيوز