النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۵مشاهدات
‍ پ
مفتي القدس:

اقتحام بن غفير للأقصى عدوان وتواطؤ من حكومة الاحتلال لفرض واقع جديد

أكد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين إن اقتحام المسجد الأقصى من قبل عضو الكنيست الاسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، هو عدوان صارخ وتماهي من قبل حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" في محاولة فرض واقع جديد.
رمز الخبر: ۶۵۳۷۰
تأريخ النشر: 31 March 2022

أكد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين إن اقتحام المسجد الأقصى من قبل عضو الكنيست الاسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، هو عدوان صارخ وتواطؤ وتماهي من قبل الحكومة اليمينية المتطرفة مع أمثاله.

وفي تصريح صحفي اليوم الخميس، أضاف الشيخ حسين، أن اقتحام بن غفير يتلاقى الهدف منه مع مخططات الحكومة "الإسرائيلية" في محاولة فرض واقع جديد في المسجد الأقصى المبارك، الذي نؤكد دائمًا انه "مسجد إسلامي للمسلمين وحدهم لا يشاركهم فيه أحد".

وشدّد الشيخ حسين على أن أي محاولة من حكومة الاحتلال او من غيرها لفرض وقائع أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً، بالنسبة لكل أبناء الشعب الفلسطيني، وكل مسلمي العالم.

وأضاف: "على أبواب الشهر الفضيل، تناقلت وسائل الاعلام العبرية عن حكومة الاحتلال "أنها حريصة على الهدوء" في المدن المحتلّة، متسائلاً: "أي هدوء من حكومة الاحتلال في ظل الاقتحامات والاعتداءات على الأقصى، إضافة الى المجزرة التي ارتُكبت في جنين خلال اقتحام مخيمها والتي ارتقى فيها الشهداء وأصيب العديد من أبناء شعبنا".

واقتحم عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى المبارك، صباح الخميس، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وقالت مصادر محلية، إن بن غفير تجول في المسجد الأقصى برفقة مستوطنين آخرين وسط انتشار مكثف لعناصر شرطة الاحتلال.

وكان بن غفير حصل على موافقة من شرطة الاحتلال والكنيست لاقتحام الأقصى، بعدما طلب ذلك احتجاجًا على قرار حكومة الاحتلال تقليص اقتحامات المستوطنين للأقصى خلال شهر رمضان، تحسبًا لوقوع مواجهات عنيفة مع الفلسطينيين على غرار ما حدث العام الماضي.

كما سجل الصهيوني المتطرف مقطع فيديو قال فيه: "خلال الليلة الماضية، الناطق باسم حماس وأفراد حماس هددوني وقالوا إني مستهدف أقول للناطق باسم حماس أنا أعرض عليك أن تغلق فمك".

وأضاف: "أنا لا أعرف لماذا لا تقوم دولة إسرائيل باستهداف الناطق باسم حماس. هو إرهابي، والإرهابيون لا يتحدثون من منطلق ضعف"، وقال إن "اقتحام اليوم يحمل رسالة برفض تقليص زيارات اليهود لجبل الهيكل".

وكان برهوم قال في تصريح صحافي أمس، إن اقتحام بن غفير للأقصى "خطوة استفزازية يتحمل الاحتلال تداعياتها"، محذرًا اياه من الاقتراب من الأقصى.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الحرس الثوري: ردنا سيكون مدمرا على ادنى خطأ يرتكبه الاعداء
أردوغان يتحدث عن أفق التعاون بين تركيا وإسرائيل في مجال الطاقة
ماذا وراء المراوغات لـ "التحالف السعودي الإمارتي"
التحالف السعودي يعلن التزامه بوقف العمليات العسكرية في الداخل اليمني
"التنسيقية" تنظم فعالية تضامنية إحياءً للذكرى الـ 46 ليوم الأرض
مجلس الدوما يدرس إمكانية دعوة نولاند وبايدن الابن للشهادة في قضية المختبرات البيولوجية
القوات الروسية تواصل إعادة تمركزها تهيئةً للمرحلة النهائية من عملية تحرير اقليم دونباس
ردا على العقوبات أحادية الجانب.. موسكو تدرج مسؤولين بالاتحاد الأوروبي في "القائمة السوداء"
الرئيس الغزواني يكلف الوزير الأول المستقيل بتشكيل حكومة جديدة
رئيس الوزراء: منع الدائنين من إفلاس المدينين لمدة ستة أشهر بدءا من يوم غد
تجمع دول الساحل والصحراء يأسفون لاستمرار ظاهرة الإرهاب في منطقتهم
تجمع دول الساحل والصحراء يأسفون لاستمرار ظاهرة الإرهاب في منطقتهم
زاخاروفا: الغرب يمول القومية الراديكالية في أوكرانيا
زيلينسكي أمام البرلمان البلجيكي: السلام أهم من الألماس والغاز الروسي
وزارة الدفاع تعلن تدمير 28 هدفا عسكريا أوكرانيا وإسقاط مروحية من طراز "مي-24"
العمليات في العمق المحتل.. “إسرائيل” على “إجر ونص”
الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة يعلن الاستنفار العام لسرايا القدس في كافه أماكن تواجدهم
الكاظمي يستقبل طفلين من البصرة ونينوى: الموهوبون يشكلون أساساً علمياً لمستقبل عراقي أفضل
عمران خان: أمريكا هددت بإسقاط الحكومة لاننا رفضنا إقامة قواعد عسكرية لها عندنا
وزير الخارجية يبحث ونظيره الباكستاني العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية
وسط مقاطعة حكومة الإنقاذ.. المشاورات اليمنية - اليمنية تنطلق اعمالها في الرياض
الحشد يواصل عملية "الإرادة الصلبة" في نينوى وتطهير مناطق في غرب المحافظة
الرئيس تبّون يبحث مع بلينكن الخلاف الجزائري المغربي حول الصحراء والحرب في أوكرانيا
رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب يحذر من خطورة تحولات الإعلام الالكتروني
إرتقاء شهيد ثانٍ برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مخيم جنين
سيول تختبر بنجاح إطلاق صاروخ فضائي يعمل بالوقود الصلب
عناوين و أسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 31 آذار 2022
شهيد و7 إصابات خلال إشتباك بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم جنين
الاطار التنسيقي ينجح بافشال مخطط التحالف الثلاثي لاقصاء الاغلبية النيابية
وزير المالية يبحث مع وفد مصري سبل تطوير التعاون الإقتصادي بين البلدين