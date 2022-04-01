الكاظمي: الفن العراقي يجب أن يأخذ زمام المبادرة على مستوى الريادة عربياً وعالمياً

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن الفن العراقي يجب أن يأخذ زمام المبادرة على مستوى الريادة عربياً وعالمياً، فيما وجه بترميم نصب الحرية.

وقالت وزارة الثقافة في بيان امس الأربعاء، إنّ "الكاظمي زار اليوم مهرجان الواسطي للفنون التشكيلية في دورته الرابعة عشرة الذي يقام في قاعات دائرة الفنون العامة في مقر الوزارة".

وبين أنّ "الكاظمي تجوّل برفقة وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم في قاعات العرض، واطلعوا على الأعمال الفنية المعروضة".

وأثنى الكاظمي على "الفنانين العراقيين التشكيليين المشاركين في هذه التظاهرة الفنية الكبيرة"، مبدياً إعجابه "باللوحات المعروضة، خاصةً لرواد الفن العراقي أمثال فائق حسن، وشاكر حسن آل سعيد، وحافظ الدروبي".

وأكد رئيس الوزراء، أنَّ "الفن العراقي يجب أن يأخذ زمام المبادرة على مستوى الريادة عربياً وعالمياً"، مثنياً على جهود وزارة الثقافة والسياحة والآثار في إقامة هذا المهرجان الكبير.

ووجّه الكاظمي "بترميم نصب الحرية للفنان الراحل جواد سليم، وتكليف الفنانين العراقيين ممن تتلمذوا على يد سليم بالإشراف على أعمال الترميم".

والتقى في اثناء تجوله بالمعرض بعض الفنانين المشاركين، واستمع الى "شروحات قدَّموها بشأن أعمالهم واقتراحاتهم لتنشيط الفن، مبدياً استعداده "لتنظيم مهرجانات مماثلة".

جدير بالذكر، أنَّ مهرجان الواسطي للفنون التشكيلية بنسخته الرابعة عشرة يُعَدُّ أكبر تظاهرة تشكيلية في العراق، ويبلغ عدد اللوحات المشاركة 76 لوحة فنية، و36 عملاً نحتيَّاً، و6 أعمال خزفيّة، و36 لوحة خط، فضلاً عن الأعمال الفنيّة المميّزة التي اشترك بها الفنانون التشكيليون العراقيون المغتربون.

المصدر:يونيوز