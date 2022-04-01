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بغداد وأنقرة تبحثان زيادة حجم التبادل التجاري وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات

بحثت نازدار إحسان شيرزاد، القائم بالأعمال المؤقت، في العاصمة التركية أنقرة، مع رئيس لجنة الصداقة البرلمانيَّة العراقيَّة-التركيَّة حسين شانفردي زيادة حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا.
رمز الخبر: ۶۵۳۶۳
تأريخ النشر: 31 March 2022

بحثت القائم بالأعمال العراقي المؤقت، في أنقرة، نازدار إحسان شيرزاد، مع رئيس لجنة الصداقة البرلمانيَّة العراقيَّة-التركيَّة حسين شانفردي زيادة حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا.

وذكر بيان للسفارة العراقية في انقرة امس الاربعاء، ان "الوزير المفوض نازدار إحسان شيرزاد، القائم بالأعمال المؤقت لجُمهوريَّة العراق لدى الجُمهوريَّة التركيَّة حضرت اجتماعا عُقد في مبنى البرلمان التركيّ مع رئيس لجنة الصداقة البرلمانيَّة العراقيَّة-التركيَّة حسين شانفردي".

ودعت شيرزاد، بحسب البيان، الى "تفعيل عمل لجنة الصداقة البرلمانيَّة العراقيَّة-التركيَّة، والعمل على كلِّ ما يُقرِّب بين شعبي، ومسؤولي البلدين، وتبادُل الزيارات على المُستوى البرلمانيّ بين بغداد وأنقرة؛ لتعزيز المصالح المُشترَكة."

وأكّدت شيرزاد أنَّ العراق مُنفتِح على جميع دول العالم، ولاسيَّما دول الجوار، معبرة عن تمسُّك العراق بعلاقات حُسن الجوار، والانتقال بها إلى علاقات عمل مُشترَك، وزيادة حجم التبادل التجاريِّ بين البلدين.

من جانبه، أشار رئيس اللجنة حسين شانفردي إلى أهميَّة تبادل الزيارات بين مسؤوليّ البلدين، وتبادل الخبرات، والتجارب في المجالات كافة، مُشدِّداً على ضرورة تضافر الجُهُود السياسيَّة بين بغداد وأنقرة للمُساهَمة في إرساء دعائم الاستقرار في المنطقة.

المصدر:يونيوز

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