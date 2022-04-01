خلال تغطية مباشرة.. القوات العسكرية الأوكرانية تظهر وهي تستخدم سيارات الاسعاف للتنقل

خلال تغطية مباشرة لقناة الجزيرة الفضائية من أوكرانيا، ظهر في المشاهد استخدام جنود أوكرانيين سيارة إسعاف للتنقل في مدينة إربين، التي تسيطر عليها القوات الوكرانية.

وتظهر اللقطات مركبة طبية تحمل إشارة الصليب الأحمر يخرج منها خمسة أشخاص بصحة جيدة يرتدون الزي العسكري والخوذات والسترات الواقية من الرصاص ويحملون أسلحة.

وكان عمدة مدينة إربين أولكسندر ماركوشين، قد اعلن اول من امس الثلاثاء استعادة القوات الأوكرانية السيطرة على المدينة من القوات الروسية. وتوقع إعادة القوات الروسية محاولة السيطرة على المدينة، قائلاً إن الجيش الاوكراني سيواصل الدفاع عنها.

هذا وأطلقت روسيا، في 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بايعاز من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي أكد بهذا الصدد، أن العملية تهدف إلى "نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على الكتائب النازية هناك".

المصدر:يونيوز