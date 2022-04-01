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لافروف: نشر البنية التحتية للناتو في آسيا الوسطى غير مقبول.. وموسكو قلقة من خطط تنظيم داعش

وصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، نشر البنية التحتية للولايات المتحدة وحلف الناتو في آسيا الوسطى بأنه أمر غير مقبول، مشيرًا إلى أنّ "موسكو قلقة من خطط تنظيم داعش الإرهابي تصدير عدم الاستقرار إلى منطقة آسيا الوسطى وروسيا".
رمز الخبر: ۶۵۳۵۶
تأريخ النشر: 31 March 2022

وصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، نشر البنية التحتية للولايات المتحدة وحلف الناتو في آسيا الوسطى بأنه أمر غير مقبول.

وقال لافروف في خطاب ألقاه، اليوم الخميس، في جلسة مؤتمر الدول المجاورة لأفغانستان: "كما ذكرنا سابقا، فإننا نعتبر نشر أي بنية تحتية عسكرية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، أو للأفغان الذين يخدمونهما، على أراضي الدول المجاورة، وبالدرجة الأولى في آسيا الوسطى، أمرا غير مقبول".

وأضاف أن مثل هذه الخطط تتناقض مع المصالح الأمنية لبلدان المنطقة، وتتعارض مع الالتزامات المترتبة على الوثائق القانونية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وتابع لافروف، إن "موسكو قلقة من خطط تنظيم داعش الإرهابي تصدير عدم الاستقرار إلى منطقة آسيا الوسطى وروسيا".

وأردف القول إن "خطط داعش وداعميها لزعزعة استقرار دول آسيا الوسطى وتصدير عدم الاستقرار إلى روسيا تثير قلقا خاصا".

كما وصف "تكديس عدد من الفصائل في منطقة الحدود الأفغانية الطاجيكية، والأفغانية الأوزبكية، بعلامة تنذر بالخطر".

المصدر:يونيوز

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