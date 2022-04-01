رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب يحذر من خطورة تحولات الإعلام الالكتروني

عُقدَ في العاصمةِ بغداد اجتماعُ المكتبِ التنفيذي لوزراءِ الاعلامِ العرب في دورتِهِ الـ 14.

ودعا رئيسُ المكتبِ التنفيذي لمجلس ِوزراءِ الإعلامِ العرب مجاهد ابو الهيل إلى تكثيف ِالجهودِ في الجامعة ِالعربيةِ والمكتبِ التنفيذي واللجانِ التابعةِ له لحمايةِ المستهلكِ العربي من اختراقِ التكنولوجيا.

وحذر أبو الهيل خلالَ كلمتِهِ في الاجتماع من خطورةِ تحولاتِ الإعلامِ الالكتروني.

هذا، وبدأت اللجنة الدائمة للإعلام العربي اجتماعاتها، في العاصمة العراقية بغداد، برئاسة رئيسها، نبيل جاسم، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أحمد رشيد خطابي، ضمن الدورة الاعتيادية الـ 96 للجنة.

ويشارك في الاجتماعات الدول الأعضاء في اللجنة والمنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية تحت مظلة جامعة الدول العربية، ووفد الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب برئاسة أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال.

ويتضمن جدول أعمال اللجنة الدائمة للإعلام العربي والمكتب التنفيذي عددا من البنود منها متابعة تنفيذ الاستراتيجية الإعلامية العربية والدعم المتواصل لوسائل الإعلام وشبكات الاتصال العربية للقضية الفلسطينية والقدس المحتلة والمحافظة على طابعها العربي وموروثها الروحي والحضاري الأصيل.

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كما ستناقش اللجنة مسار خطة التحرك الإعلامي العربي بالخارج بتعاون وثيق مع البعثات والمكاتب والمراكز التابعة للجامعة العربية ومجالس السفراء العرب، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، فضلا عن البند الخاص بتحديث الخطة التنفيذية المتعلقة بدور الإعلام العربي في إشاعة قيم التسامح والعيش المشترك ونبذ السلوكيات المتطرفة والتصدي الإعلامي والفكري للإرهاب بكل أشكاله.

المصدر:يونيوز