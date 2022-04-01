اللجنة المالية تناقش مع وزيري النفط والكهرباء قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي وسبل تنفيذه

ناقشت اللجنة المالية النيابية، مع وزيري الكهرباء والنفط والكوادر المتقدمة في الوزارتين، قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي والسبل الكفيلة بتنفيذه بحسب الاولويات والتوقيتات الزمنية المنصوص عليها.

استضافت اللجنة المالية النيابية العراقية، اليوم الخميس، وزيري الكهرباء والنفط والكوادر المتقدمة في الوزارتين.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان: "استضافت اللجنة المالية برئاسة النائب حسن الكعبي، وزيري النفط والكهرباء والكادر المتقدم في الوزارتين، لمناقشة قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية".

وفي وقت سابق، كشف وزير المالية علي علاوي، عن توجه لإنشاء صندوق للحالات الطارئة.

وقال علاوي في تصريح صحفي إن "الوزارة ملتزمة بمتابعة وتنفيذ فقرات قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي على النحو الذي يضمن الغرض الذي أعد من اجله".

وأضاف انه "جرى خلال الاستضافة في اللجنة المالية النيابية تبادل الآراء ووجهات النظر المتعلقة بتفاصيل القانون والسبل الكفيلة بتنفيذه بحسب الاولويات والتوقيتات الزمنية المنصوص عليها، والتركيز على ضمان تحقيق اقصى استفادة من القانون في دعم الشرائح الضعيفة ومحدودي الدخل والتقليل من آثار ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية الأساسية".

وتابع: "كما تمّت مناقشة عدد من القضايا والشؤون الإقتصادية والتنموية ومسار السياسة المالية والنقدية مثل إعداد الحسابات الختامية وتخصيصات المشاريع ومفردات البطاقة التموينية ونسب الانفاق العام والايرادات المالية المتحققة ومسأله الديون الخارجية والداخلية"، لافتاً الى أنه "تم أيضًا بحث إمكانية إنشاء صندوق للحالات الطارئة ومواجهة التحديات المحلية والدولية".

المصدر:يونيوز