النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۶مشاهدات
‍ پ

الجهاد الإسلامي: جاهزون للدفاع عن حقنا ووجودنا وأبناء شعبنا مهما كان الثمن

رمز الخبر: ۶۵۳۵۱
تأريخ النشر: 31 March 2022

أكد المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي عن الضفة الغربية طارق عز الدين، أن "تصعيد المقاومة في الضفة الغربية بكل طرقها وخاصة الكفاح المسلح الذي يعمّده الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، إنما يؤكّد أنّ "المقاومة لن تتخلى عن أبناء شعبها بكل مكان وأننا جاهزون للدفاع عن حقنا ووجودنا وأبناء شعبنا مهما كان الثمن".

وفي تصريحات لوكالة يونيوز، اليوم الخميس، قال عز الدين إن مخيم جنين أعادنا بالذاكرة اليوم الى ما حدث في معركة المخيم البطولية التي وقعت قبل 20 عاماً.

وأضاف عز الدين: "هذه الذكرى جاءت لتقول لكتيبة جنين وأبطال ومجاهدي المخيم أن المعادلة لم تتغير وأنهم سيبقون يتصدون لقوات الإحتلال".

وفتحت الاشتباكات وأصوات الانفجارات الكبيرة التي وقعت فجر اليوم الخميس في مخيم جنين والتي أدت لاستشهاد شابين وإصابة العشرات بينهم حالات خطيرة، ذكريات معركة جنين التي وقعت قبل 20 عاماً والتي تتزامن ذكراها هذه الايام ولتعيد للمخيم صفحات كلفت الاحتلال خسائر فادحة.

ولا يزال أهالي المخيم يستذكرون في كل عام ذكرى هذه المعركة التي خلفت 56 شهيدًا ومئات الجرحى والمعتقلين، فيما قتل من جيش الاحتلال -حسب اعترافه- 26 جنديًا وجُرح المئات، بينما يبقى الكمين الشهير في منزل آل الفايد والذي قُتل فيه 13 جنديًا دفعة واحدة، الحدث الذي هز رئيس حكومة الاحتلال حينها آريل شارون ورئيس أركان جيش الاحتلال الأسبق، شاؤول موفاز.

* الجهاد الإسلامي: الإحتلال الذي يمارس الإنتهاكات سيدفع الثمن غاليًا

أكّد المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي في الضفة الغربية طارق عز الدين أن "السماح للمجرم بن غفير باقتحام المسجد الأقصى وتدنيس المقدسات هو تصعيد خطير من قبل قوات الإحتلال".

وفي تصريح لوكالة يونيوز للأخبار، أضاف عز الدين "هو إذانٌ بإعلان الحرب وهذا تحدٍ صارخ لمشاعر المسلمين والفلسطينيين تحديدًا".

وتابع عز الدين "لذلك كل هذا لن يمر مرور الكرام والإحتلال الذي يمارس هذه الإنتهاكات بالتأكيد سيدفع الثمن غاليًا".

وكان عضو الكنيست الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير اقتحم، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال، وقام بجولة استفزازية في باحاته، ووجه خلالها تهديدات للفلسطينيين.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الحرس الثوري: ردنا سيكون مدمرا على ادنى خطأ يرتكبه الاعداء
أردوغان يتحدث عن أفق التعاون بين تركيا وإسرائيل في مجال الطاقة
ماذا وراء المراوغات لـ "التحالف السعودي الإمارتي"
التحالف السعودي يعلن التزامه بوقف العمليات العسكرية في الداخل اليمني
"التنسيقية" تنظم فعالية تضامنية إحياءً للذكرى الـ 46 ليوم الأرض
مجلس الدوما يدرس إمكانية دعوة نولاند وبايدن الابن للشهادة في قضية المختبرات البيولوجية
القوات الروسية تواصل إعادة تمركزها تهيئةً للمرحلة النهائية من عملية تحرير اقليم دونباس
ردا على العقوبات أحادية الجانب.. موسكو تدرج مسؤولين بالاتحاد الأوروبي في "القائمة السوداء"
الرئيس الغزواني يكلف الوزير الأول المستقيل بتشكيل حكومة جديدة
رئيس الوزراء: منع الدائنين من إفلاس المدينين لمدة ستة أشهر بدءا من يوم غد
تجمع دول الساحل والصحراء يأسفون لاستمرار ظاهرة الإرهاب في منطقتهم
تجمع دول الساحل والصحراء يأسفون لاستمرار ظاهرة الإرهاب في منطقتهم
زاخاروفا: الغرب يمول القومية الراديكالية في أوكرانيا
زيلينسكي أمام البرلمان البلجيكي: السلام أهم من الألماس والغاز الروسي
وزارة الدفاع تعلن تدمير 28 هدفا عسكريا أوكرانيا وإسقاط مروحية من طراز "مي-24"
العمليات في العمق المحتل.. “إسرائيل” على “إجر ونص”
الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة يعلن الاستنفار العام لسرايا القدس في كافه أماكن تواجدهم
الكاظمي يستقبل طفلين من البصرة ونينوى: الموهوبون يشكلون أساساً علمياً لمستقبل عراقي أفضل
عمران خان: أمريكا هددت بإسقاط الحكومة لاننا رفضنا إقامة قواعد عسكرية لها عندنا
وزير الخارجية يبحث ونظيره الباكستاني العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية
وسط مقاطعة حكومة الإنقاذ.. المشاورات اليمنية - اليمنية تنطلق اعمالها في الرياض
الحشد يواصل عملية "الإرادة الصلبة" في نينوى وتطهير مناطق في غرب المحافظة
الرئيس تبّون يبحث مع بلينكن الخلاف الجزائري المغربي حول الصحراء والحرب في أوكرانيا
رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب يحذر من خطورة تحولات الإعلام الالكتروني
إرتقاء شهيد ثانٍ برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مخيم جنين
سيول تختبر بنجاح إطلاق صاروخ فضائي يعمل بالوقود الصلب
عناوين و أسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 31 آذار 2022
شهيد و7 إصابات خلال إشتباك بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم جنين
الاطار التنسيقي ينجح بافشال مخطط التحالف الثلاثي لاقصاء الاغلبية النيابية
وزير المالية يبحث مع وفد مصري سبل تطوير التعاون الإقتصادي بين البلدين