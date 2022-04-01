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ستولتنبرغ: بوتين قرر بطريقة غير شرعية غزو أوكرانيا وهو لم يكن مفاجئا لنا

أكّد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ​الناتو​، ​ينس ستولتنبرغ​، أنّ حلفه "في بضعة أيام نشر آلاف القوات في المنطقة الشرقية من ​أوروبا​، لإرسال رسالة بأن أوروبا موحدة"، معتبرًا أنّ "الرئيس الروسي، ​فلاديمير بوتين​، قرر بطريقة غير شرعية غزو أوكرانيا".
رمز الخبر: ۶۵۳۴۹
تأريخ النشر: 31 March 2022

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ​الناتو​، ​ينس ستولتنبرغ​، "إننا في بضعة أيام نشرنا آلاف القوات في المنطقة الشرقية من ​أوروبا​، لنرسل رسالة بأن أوروبا موحدة".

وأضاف ستولتنبرغ "دربنا القوات الأوكرانية وأصبحت لديها قدرة على مواجهة ​روسيا​ نراها الآن في الميدان"، مردفًا: "وافقنا في اجتماعنا الطارئ على مضاعفة إنفاقنا العسكري بسبب الظروف الأمنية".

ولفت الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إلى أن "الوحدات القتالية الروسية تحاول إعادة التموضع، وتواصل الضغط على كييف ومدن أخرى"، مشدداً على أن "روسيا تعزز وجودها في ​دونباس​ وتستعد لهجوم جديد على كييف ومناطق أخرى"، وهدد بأن "أي استخدام للأسلحة الكيميائية في أوكرانيا سيغير طبيعة المعركة وسيكون له تداعيات وخيمة".

واعتبر ستولتنبرغ، أن "الرئيس الروسي، ​فلاديمير بوتين​، قرر بطريقة غير شرعية غزو أوكرانيا، وهو أمر لم يكن مفاجئا لنا"، ورأى أن "روسيا كذبت أكثر من مرة في نواياها ولا يمكن الحكم إلا على أفعالها".

وتابع ستولتنبرغ "نرحب بالجهود الدبلوماسية لإنهاء الأزمة لكننا لا نرى استعدادا لذلك من الجانب الروسي".

وأكد على أن "الحلف عزز قدرات الجيش الأوكراني منذ اليوم الأول للغزو الروسي"، موضحاً "أننا نراقب بقلق الوضع في البحر الأسود ونعمل على تكثيف وجودنا هناك، كما نحتاج إلى زيادة النفقات الدفاعية ودعم أنظمة الدفاع والردع بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا".

ومن جهة أخرى، ذكر ستولتنبرغ أنه "إذا تقدمت ​فنلندا​ بطلب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي فسنرحب بها، لكن القرار يعود لها".

المصدر:يونيوز

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