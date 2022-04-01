اللجنة الدائمة للاعلام العربي تواصل اجتماعاتها في بغداد

عقدت اللجنةُ الدائمةُ للإعلامِ العربي، التابعةُ لجامعةِ الدول العربية، اجتماعاتِها في بغدادَ لمناقشةِ الفقراتِ المدرجةِ على جدولِ أعمال اللجنة.

وترأسَ الاجتماعَ رئيسُ اللجنةِ الدائمةِ للإعلام العربي، نبيل جاسم، فيما تُستكملُ اجتماعاتُ هذهِ الدورةِ والدورةِ العاديةِ الرابعةَ عشرةَ للمكتبِ التنفيذي لمجلسِ وزراءِ الإعلامِ العربِ برئاسة رئيسِ الوزراءِ العراقي مصطفى الكاظمي.

ويتضمنُ جدولُ أعمالِ اللجنةِ الدائمةِ للإعلامِ العربي والمكتبِ التنفيذي جملةً من البنودِ منها متابعةُ تنفيذِ الاستراتيجيةِ الإعلاميةِ العربيةِ والدعمِ المتواصلِ لوسائلِ الإعلامِ وشبكاتِ الاتصالِ العربيةِ للقضيةِ الفلسطينيةِ والقدسِ المحتلة.

‏كما تدرسُ اللجنةُ الدائمةُ مسارَ خطةِ التحركِ الإعلامي العربي للتنميةِ المستدامةِ ألفين وثلاثين، فضلاً عن البندِ الخاصِّ بتحديثِ الخطةِ التنفيذيةِ المتعلقةِ بدورِ الإعلامِ العربي في إشاعةِ قِيَمِ التسامحِ والعيشِ المشتركِ والتصدي للإرهابِ بكلِّ أشكالِه.

المصدر:يونيوز