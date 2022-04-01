النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۵مشاهدات
‍ پ

زيلينسكي يدعو أوروبا إلى وقف جميع أشكال التجارة مع روسيا

قارن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ما يحدث في بلاده بأحداث الحرب العالمية الثانية، مطالبًا هولندا بمساعدة كييف في تسريع ترشيح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي.
رمز الخبر: ۶۵۳۴۷
تأريخ النشر: 31 March 2022

قارن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ما يحدث في بلاده بأحداث الحرب العالمية الثانية.

زيلينسكي وخلال خطاب ألقاه، اليوم الخميس، أمام مجلس النواب في البرلمان الهولندي، قدم الشكر إلى هولندا على الدعم الذي قدمته لبلاده، وطلب من رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، المساعدة في تسريع ترشيح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وخلال الخطاب، شكر زيلينسكي، هولندا على الدعم الذي قدمته حتى الآن لأوكرانيا، ودعا أوروبا إلى وقف جميع أشكال التجارة مع روسيا، بما في ذلك النفط والغاز الروسي، مؤكدًا أن "الحرب لا يمكن أن تستمر 36 يومًا أخرى".

وقارن زيلينسكي، ما يحدث في بلاده بالحرب العالمية الثانية، وقال: "يجب ألا تحدث الحرب العالمية الثانية مرة أخرى، لكن كل شيء يعيد نفسه، بدأت الحرب العالمية الثانية بهجوم على عدد قليل من الدول، ثم بالقنابل على روتردام ولندن، وظل شبح روتردام يخيم على العديد من الدول الأوروبية.. إن أوكرانيا مجرد البداية".

كما طلب الرئيس الأوكراني، من هولندا "تقديم المزيد من الأسلحة إلى بلاده، والمساعدة في إعادة بناء أوكرانيا بمجرد انتهاء الحرب". ودعا اللاجئين الأوكرانيين في هولندا إلى "المساعدة والانضمام إلى مشروع إعادة بناء أوكرانيا".

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الحرس الثوري: ردنا سيكون مدمرا على ادنى خطأ يرتكبه الاعداء
أردوغان يتحدث عن أفق التعاون بين تركيا وإسرائيل في مجال الطاقة
ماذا وراء المراوغات لـ "التحالف السعودي الإمارتي"
التحالف السعودي يعلن التزامه بوقف العمليات العسكرية في الداخل اليمني
"التنسيقية" تنظم فعالية تضامنية إحياءً للذكرى الـ 46 ليوم الأرض
مجلس الدوما يدرس إمكانية دعوة نولاند وبايدن الابن للشهادة في قضية المختبرات البيولوجية
القوات الروسية تواصل إعادة تمركزها تهيئةً للمرحلة النهائية من عملية تحرير اقليم دونباس
ردا على العقوبات أحادية الجانب.. موسكو تدرج مسؤولين بالاتحاد الأوروبي في "القائمة السوداء"
الرئيس الغزواني يكلف الوزير الأول المستقيل بتشكيل حكومة جديدة
رئيس الوزراء: منع الدائنين من إفلاس المدينين لمدة ستة أشهر بدءا من يوم غد
تجمع دول الساحل والصحراء يأسفون لاستمرار ظاهرة الإرهاب في منطقتهم
تجمع دول الساحل والصحراء يأسفون لاستمرار ظاهرة الإرهاب في منطقتهم
زاخاروفا: الغرب يمول القومية الراديكالية في أوكرانيا
زيلينسكي أمام البرلمان البلجيكي: السلام أهم من الألماس والغاز الروسي
وزارة الدفاع تعلن تدمير 28 هدفا عسكريا أوكرانيا وإسقاط مروحية من طراز "مي-24"
العمليات في العمق المحتل.. “إسرائيل” على “إجر ونص”
الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة يعلن الاستنفار العام لسرايا القدس في كافه أماكن تواجدهم
الكاظمي يستقبل طفلين من البصرة ونينوى: الموهوبون يشكلون أساساً علمياً لمستقبل عراقي أفضل
عمران خان: أمريكا هددت بإسقاط الحكومة لاننا رفضنا إقامة قواعد عسكرية لها عندنا
وزير الخارجية يبحث ونظيره الباكستاني العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية
وسط مقاطعة حكومة الإنقاذ.. المشاورات اليمنية - اليمنية تنطلق اعمالها في الرياض
الحشد يواصل عملية "الإرادة الصلبة" في نينوى وتطهير مناطق في غرب المحافظة
الرئيس تبّون يبحث مع بلينكن الخلاف الجزائري المغربي حول الصحراء والحرب في أوكرانيا
رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب يحذر من خطورة تحولات الإعلام الالكتروني
إرتقاء شهيد ثانٍ برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مخيم جنين
سيول تختبر بنجاح إطلاق صاروخ فضائي يعمل بالوقود الصلب
عناوين و أسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 31 آذار 2022
شهيد و7 إصابات خلال إشتباك بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم جنين
الاطار التنسيقي ينجح بافشال مخطط التحالف الثلاثي لاقصاء الاغلبية النيابية
وزير المالية يبحث مع وفد مصري سبل تطوير التعاون الإقتصادي بين البلدين