زيلينسكي يدعو أوروبا إلى وقف جميع أشكال التجارة مع روسيا

قارن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ما يحدث في بلاده بأحداث الحرب العالمية الثانية، مطالبًا هولندا بمساعدة كييف في تسريع ترشيح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي.

قارن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ما يحدث في بلاده بأحداث الحرب العالمية الثانية.

زيلينسكي وخلال خطاب ألقاه، اليوم الخميس، أمام مجلس النواب في البرلمان الهولندي، قدم الشكر إلى هولندا على الدعم الذي قدمته لبلاده، وطلب من رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، المساعدة في تسريع ترشيح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وخلال الخطاب، شكر زيلينسكي، هولندا على الدعم الذي قدمته حتى الآن لأوكرانيا، ودعا أوروبا إلى وقف جميع أشكال التجارة مع روسيا، بما في ذلك النفط والغاز الروسي، مؤكدًا أن "الحرب لا يمكن أن تستمر 36 يومًا أخرى".

وقارن زيلينسكي، ما يحدث في بلاده بالحرب العالمية الثانية، وقال: "يجب ألا تحدث الحرب العالمية الثانية مرة أخرى، لكن كل شيء يعيد نفسه، بدأت الحرب العالمية الثانية بهجوم على عدد قليل من الدول، ثم بالقنابل على روتردام ولندن، وظل شبح روتردام يخيم على العديد من الدول الأوروبية.. إن أوكرانيا مجرد البداية".

كما طلب الرئيس الأوكراني، من هولندا "تقديم المزيد من الأسلحة إلى بلاده، والمساعدة في إعادة بناء أوكرانيا بمجرد انتهاء الحرب". ودعا اللاجئين الأوكرانيين في هولندا إلى "المساعدة والانضمام إلى مشروع إعادة بناء أوكرانيا".

المصدر:يونيوز