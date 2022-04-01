الكرملين يؤكد غياب أي جدول زمني محدد حتى الآن للقاء قمة بين بوتين وزيلينسكي

أعلن الكرملين عن غياب أي جدول زمني محدد حتى الآن للقاء قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس، بأن "موقف موسكو إزاء إمكانية عقد هذه القمة لا يزال ثابتا"، موضحا أنه "لا يمكن عقد مثل هذا اللقاء إلا بعد صياغة اتفاقية ستتيح وضع حد للأعمال القتالية بين الطرفين".

وقال بيسكوف "سبق أن أكدنا أن اللقاء على أرفع مستوى يجب أن يسبقه إتمام العمل على صياغة نص الاتفاقية وتنسيقها وتوقيعها من قبل مسؤولين رفيع المستوى، وبعد ذلك فقط يمكن الحديث عن لقاء على أرفع مستوى". وتابع "لا أود تحديد أي جدول زمني محدد".

ويأتي ذلك على خلفية إحراز بعض التقدم في المفاوضات الجارية بين روسيا وأوكرانيا، خلال اجتماع استضافته اسطنبول التركية الثلاثاء الماضي.

وعقب جولة المفاوضات هذه، أعلنت روسيا عن تقليص أنشطتها العسكرية في محوري كييف وتشيرنيغوف، ضمن إطار العملية العسكرية التي أطلقتها في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، بينما أكد الوفد الأوكراني خطيا موافقة كييف على بعض المطالب المبدئية المطروحة من قبل موسكو، بما في ذلك تخلي أوكرانيا عن فكرة انضمامها إلى حلف الناتو مقابل تلقيها ضمانات أمنية من مجموعة من الدول.

المصدر:يونيوز