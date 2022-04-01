وزارة الدفاع: مقاتلاتنا دمرت ليلاً 52 منشأة عسكرية أوكرانية و18 طائرة مسيرة ومنصة S-300

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلاتها دمرت ليلاً 52 منشأة عسكرية أوكرانية وأنظمة دفاعية مضادة للصواريخ و18 طائرة مسيرة، ضمن العملية العسكرية الروسية الخاصة المستمرة في اوكرانيا لليوم الـ 36 على التوالي.

قالت وزارة الدفاع الروسية إن مقاتلاتها دمرت ليلا 52 منشأة عسكرية أوكرانية وأنظمة دفاعية مضادة للصواريخ و18 طائرة مسيرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، في احاطة اعلامية اليوم الخميس: "دمرت مقاتلاتنا الحربية، خلال الليل، 52 منشأة عسكرية أوكرانية، بما في ذلك نظام دفاع جوي من طراز (S-300) ومنظومة (Buk-M1)، ومستودعان للوقود، و38 معقلا ومناطق تمركز للمعدات العسكرية الاوكرانية"، وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي التابعة للقوات الجوية الروسية 18 طائرة أوكرانية بدون طيار (مسيرة) خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضاف اللواء كوناشينكوف: "كما تم تدمير قواعد وقود كبيرة في دنيبروبيتروفسك وليزيتشانسك وتشوغيف ونوفوموسكوفسك، بصواريخ كروز عالية الدقة".

ولفت البيان إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا، تم تدمير 124 طائرة عسكرية أوكرانية و77 مروحية، و 216 نظاما صاروخيًا مضادًا للجو، و341 طائرة بدون طيار (مسيرة)، و1815 دبابة ومدرعة قتالية أخرى، و195 قاذفة صواريخ متعددة، و762 مدفعًا.

ويواصل الجيش الروسي ضرب المواقع والتجمعات العسكرية الأوكرانية لليوم الـ36 على التوالي، اضافة الى تقديم المساعدات الإنسانية لسكان المناطق المتضررة جراء العمليات العسكرية.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، قال انها تهدف الى "حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات".

المصدر:يونيوز