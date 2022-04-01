لافروف يعلن إعتماد روسيا لأول دبلوماسي يمثل الحكومة الأفغانية الجديدة في موسكو

وفي كلمة له خلال اليوم الثاني من الاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول الجوار لأفغانستان في تونشي بالصين، اليوم الخميس، قال لافروف إن "أول دبلوماسي أفغاني ترسله السلطات الجديدة إلى موسكو وصل شهر شباط/فبراير الماضي. وقد حصل على الاعتماد من وزارتنا".

وأضاف لافروف أنه "من الممكن التأكيد أنه على الرغم من نقص الخبرة في أمور الحكم ووجود قيود مالية واقتصادية والضغط السياسي والدبلوماسي من جانب الولايات المتحدة وحلفائها، تمكنت إدارة أفغانستان، بشكل عام من إبقاء الدولة على قدميها".

وفي الوقت نفسه، قال الوزير الروسي إن "تمثيلها غير الكافي يظل العقبة الرئيسية أمام الاعتراف بالحكومة في كابول".

وقال لافروف إن السلطات الجديدة يجب أن تمثل ليس فقط الجماعات العرقية والأقليات القومية والدينية المختلفة في البلاد، ولكن أيضًا قواها السياسية.

المصدر:يونيوز