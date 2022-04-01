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كتائب شهداء الاقصى: جاهزون للرد على أية محاولة لاقتحام مخيم جنين

اكدت كتائب شهداء الاقصى اليوم الخميس جهوزيتها للرد على اي محاولة لاقتاحم مخيم جنين من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.
رمز الخبر: ۶۵۳۳۷
تأريخ النشر: 31 March 2022

اكدت كتائب شهداء الاقصى انها جاهزة للرد على اي محاولة لاقتاحم مخيم جنين من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وقال مقاتلو الكتائب في بيان مقتضب ظهر اليوم الخميس من داخل مخيم جنين: نؤكد لشعبنا واهلنا في مخيم جنين ان المقاومة موحدة في الميدان خلف شعار الركن الشديد وهي على جهوزية تامة لاي محاولة اقتحام للمخيم.

واضاف البيان: كما رأيتم صباح هذا اليوم كانوا واهنين وحالمين بأن اقتحام قلعة المقاومة سيمر مرور الكرام وصنعنا درعا يليق بنا وبتضحيات شعبنا وانا على العهد والوفاء.

واستشهد شابان فلسطينيان وأصيب تسعة آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اشتباكات اندلعت على اثر اقتحام الاخيرة لمخيم جنين صباح اليوم الخميس.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد مواطنين متأثرين بجروحهما، فيما وصلت مستشفى ابن سينا في المدينة أربع إصابات خطيرة وإصابة طفيفة، ارتقى نتيجتها شهيدان، كما وصلت 3 إصابات بالرصاص الحي في الأطراف إلى مستشفى جنين الحكومي.

وكان الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة قد أعلن اليوم، الاستنفار العام لـ"سرايا القدس" في كافه أماكن تواجدهم في أعقاب اقتحام مخيم جنين بالضفة المحتلة.

من جانبه، أعلن الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أبو حمزة رفع الجهوزية الكاملة في صفوف مقاتليها بكافة التشكيلات العسكرية بناءً على قرار النخالة.

المصدر:يونيوز

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