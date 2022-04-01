الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة يعلن الاستنفار العام لسرايا القدس في كافه أماكن تواجدهم

أعلن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة اليوم الخميس، الاستنفار العام لـ"سرايا القدس" في كافه أماكن تواجدهم في أعقاب اقتحام مخيم جنين بالضفة المحتلة.

من جانبه، أعلن الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أبو حمزة رفع الجهوزية الكاملة في صفوف مقاتليها بكافة التشكيلات العسكرية بناءً على قرار النخالة.

وكانت أعداد كبيرة من قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم مخيم جنين، ما أدى الى اندلاع مواجهات بينها وبين مقاومين، أسفرت عن استشهاد شابين فيما أصيب آخرون بجراح بينها خطيرة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال فشلت في اعتقال المطارد أحد مقاتلي كتيبة جنين، صهـيب مرعي، بعد اقتحامها مخيم جنين.

وأضافت أن أصوات إطلاق نار كثيفة سمعت في المخيم ناتجة عن اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال وسط تصاعد أعمدة الدخان.

الى ذلك، اقتحمت أعداد كبيرة من متطرفي الاحتلال باحات المسجد الاقصى بقيادة عضو الكنيست المتطرف "إيتمار بن غفير"، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي أن اقتحام المتطرف "بن غفير" للمسجد الأقصى انتهاك خطير للمقدسات.

وشددت على لسان المتحدث الرسمي باسم الحركة عن الضفة الغربية، طارق عز الدين، على أن السماح للمتطرف الصهيوني "بن غفير" باقتحام المسجد الأقصى، هو انتهاك خطير للمقدسات، وإيذان بانتفاضة جديدة من أبناء شعبنا.

وحذرت من هذه الخطوات الاستفزازية بحق مشاعر العرب والمسلمين وأحرار العالم، من قبل العصابات الصهيونية وعلى رأسهم المجرم "بن غفير".

كما حذرت كيان الاحتلال وقادته، من تداعيات هذه الخطوات الاستفزازية والخطيرة التي تحاول النيل من مقدساتنا وأرضنا، وتوفير الغطاء والحماية لها من أجل طمس الهوية العربية والإسلامية.

ودعت الحركة، جماهير الشعب الفلسطيني في القدس والضفة والداخل المحتل، إلى التصدي بكل قوة لهذه المحاولات الإجرامية وشد الرّحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه، والدفاع عنه وحمايته من دنس المتطرفين الغاصبين.

المصدر:يونيوز