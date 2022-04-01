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زعمية هونغ كونغ: الانسحاب البريطاني له دوافع سياسية

قالت زعيمة هونغ كونغ كاري لام إن "مغادرة اثنين من كبار القضاة البريطانيين من أعلى محكمة في هونغ كونغ كانت لدوافع سياسية"، مؤكدةً أنها واثقة من أن القضاة على جميع مستويات نظام المحاكم في الإقليم سيكونون في مأمن من التدخل السياسي.
رمز الخبر: ۶۵۳۳۵
تأريخ النشر: 31 March 2022

وأضافت لام، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "يمكنني فقط استنتاج أنه يجب أن يكون هناك الكثير من السياسات وراء ذلك".

وتابعت: "ما زلت واثقة جدًا من أنه لا يزال لدينا قضاة جيدون جدًا في القضاء، على الصعيدين المحلي والخارجي".

وكان قاضيا المحكمة العليا في المملكة المتحدة روبرت ريد وباتريك هودج، اللذان يعملان في محكمة الاستئناف النهائي في هونغ كونغ كجزء من واجباتهما الرسمية، أعلنا استقالتهما أمس الأربعاء، مستشهدين بقانون الأمن الذي فرضته الصين في حزيران/يونيو 2020.

وقال ريد، الذي يرأس المحكمة العليا في المملكة المتحدة، في بيان: "لا يمكن لقضاة المحكمة العليا الاستمرار في الجلوس في هونغ كونغ دون أن يظهروا وكأنهم يؤيدون إدارة ابتعدت عن قيم الحرية السياسية وحرية التعبير".

بدورها، وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس قالت إن الوضع قد وصل إلى "نقطة تحول" وإنه "لم يعد قابلاً للدفاع عن القضاة البريطانيين في المحكمة الرئيسية في هونغ كونغ" بسبب خطر الاضطهاد المشروع.

وتعرضت المملكة المتحدة لضغوط لسحب قضاتها من المحكمة منذ أن فرضت الصين قانون الأمن القومي، الذي يحظر الأعمال التي تعتبرها بكين انفصالًا وتخريبًا وإرهابًا وتواطؤًا مع القوات الأجنبية.

المصدر:يونيوز

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