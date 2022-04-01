عبد اللهيان: نولي أهمية خاصة للعلاقات الثنائية

أكد وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تولي أهمية خاصة للعلاقات مع اوزبكستان.

كلام عبداللهيان جاء خلال لقاء مع نائب رئيس الوزراء في أوزبكستان عمر رزاق اوف، على هامش الاجتماع الوزاري لدول الجوار الافغاني في مدينة تونشي الصينية.

واعرب عبداللهيان خلال اللقاء عن ارتياحه لمستوى العلاقات المتنامي بين البلدين، مؤكدا أن "الجمهورية الاسلامية الايرانية تولي اهمية خاصة للعلاقات مع اوزبكستان".

وكان أمير عبد اللهيان التقى في وقت سابق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، ووزير خارجية تركمانستان ووزيرة الخارجية الإندونيسية على هامش اعمال الاجتماع الوزاري لدول الجوار الافغاني.

واستضافت الصين امس الاربعاء الاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول جوار افغانستان حول المساعدات الإنسانية لهذا البلد بحضور وزراء خارجية وممثلي جيران أفغانستان.

المصدر:يونيوز