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حماس: التصعيد بالتصعيد وجرائم الاحتلال المتواصلة تنذر بانفجار شامل

نعت حركة حماس الشهداء الذين ارتقوا صباح اليوم في الضفة الغربية، وباركت عملية الطعن في بيت لحم، واستبسال الأبطال في التصدي لقوات العدو في جنين.
رمز الخبر: ۶۵۳۳۰
تأريخ النشر: 31 March 2022

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، أن "التصعيد بالتصعيد"، مشيرةً الى أن "جرائم الاحتلال المتواصلة تنذر بانفجار شامل، سيكون أقوى بأسًا وأشدّ إيلامًا، ينخرط فيه أبناء شعبنا في كلّ ربوع أرضنا المحتلة، هذا وعد الأحرار، وقد تحرَّكت قاطرة التحرير بسواعد الثوّار الأبطال، ولن تعود إلى الوراء".

وفي بيان لها عقب استشهاد فلسطينيين اثنين واصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة جنين صباح اليوم الخميس، قالت حماس إنّ "الردّ على هذه الجريمة الصهيونية النكراء هو تصعيد المقاومة والمواجهات مع الاحتلال ومستوطنيه، وليعلم هذا العدو المتغطرس أنّ دماء أبناء شعبنا ليست رخيصة، وإنَّ حماس على عهد الشهداء، ستواصل طريق المقاومة، ومقارعة الاحتلال، وحماية أبناء شعبنا، مهما كانت التضحيات".

وأضافت: "ونحن نستقبل شهر رمضان المبارك، شهر الجهاد والشهادة، والانتصارات المؤزرة، نشدّ على أيادي أبطالنا المنتفضين في كلّ المدن والمخيمات، وفي القلب منها القدس، ونؤكّد استمرار التصدّي للاحتلال ومستوطنيه بكلّ الوسائل المتاحة حتى التحرير والعودة".

كما باركت حماس "عملية الطعن البطولية في بيت لحم، وأشادت باستبسال "أبطالنا في التصدّي لقوات الاحتلال في مخيم جنين".

المصدر:يونيوز

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