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إرتقاء شهيد ثانٍ برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مخيم جنين

ارتقى شهيد فلسطيني ثانٍ برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت صباح اليوم الخميس مدينة جنين ومخيمها.
رمز الخبر: ۶۵۳۲۷
تأريخ النشر: 31 March 2022

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد شاب يبلغ من العمر 23 عاما برصاص الاحتلال، كما وكانت قد أعلنت استشهاد فتى (17 عاما) متأثرا بجروحه، فيما وصلت مستشفى ابن سينا في المدينة إصابتان خطيرتان وإصابة طفيفة، كما وصلت 3 إصابات بالرصاص الحي في الأطراف إلى مستشفى جنين الحكومي.

وأشارت الوزارة إلى أن الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال في محيط مستشفى جنين الحكومي دخل إلى قسم الطوارئ وأربك العمل بالمستشفى.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال فشلت في اعتقال المطارد أحد مجاهدي كتيبة جنين صهـيب مرعي بعد اقتحامها مخيم جنين.

وأشارت المصادر إلى أن أصوات إطلاق نار كثيفة تسمع في المخيم ناتجة عن اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال وسط تصاعد أعمدة الدخان.

المصدر:يونيوز

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