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منظمة الصحة العالمية تضع ثلاثة سيناريوهات محتملة بشأن تطور وباء كورونا هذا العام

أصدرت ​منظمة الصحة العالمية​، خطة محدثة بخصوص ​كوفيد​-19، تضع ثلاثة سيناريوهات محتملة لكيفية تطور الوباء هذا العام.
رمز الخبر: ۶۵۳۲۵
تأريخ النشر: 31 March 2022

وأشار المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في إفادة، إلى أنه "بناء على ما نعرفه الآن ، فإن السيناريو الأكثر ترجيحا هو أن ​فيروس​ كوفيد-19 يستمر في التطور ، لكن شدة المرض الذي يسببه تقل بمرور الوقت مع زيادة المناعة الناجمة عن ​التطعيم​ والعدوى".

غير أن مدير المنظمة حذر من أن الارتفاع الدوري في حالات الإصابة والوفيات قد يحدث مع تضاؤل ​​المناعة، الأمر الذي قد يتطلب تعزيزا دوريا للفئات السكانية الضعيفة.

وفي حديثه عن السيناريوهين المحتملين الآخرين ، قال تيدروس إما أن سلالات أقل خطورة ستظهر ولن تكون هناك حاجة إلى معززات أو تركيبات ​لقاحات​ جديدة، أو سيظهر متحور أكثر ضراوة وستتضاءل سريعا الحماية الناتجة عن التطعيم أو العدوى السابقة.

وتحدد خطة الاستعداد الاستراتيجي والجاهزية والاستجابة المحدثة التعديلات الاستراتيجية التي تحتاجها كل دولة لتقليل تأثير كوفيد، وإنهاء حالة الطوارئ العالمية.

وأعلن تيدروس، أن هذه هي الخطة الاستراتيجية الثالثة التي تصدرها منظمة الصحة العالمية ومن المرجح أن تكون الأخيرة.

المصدر:يونيوز

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