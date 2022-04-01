النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۷مشاهدات
‍ پ

عناوين و أسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 31 آذار 2022

أبرز عناوين و أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 31-03-2022
رمز الخبر: ۶۵۳۲۲
تأريخ النشر: 31 March 2022

_عناوين 

الأخبار
اشترط موافقة الرؤساء الثلاثة قبل توقيع البرنامج التمويلي – صندوق النقد: نريد ضمانات
فدائيّ جنين: حرب شوارع في «إسرائيل»
هدنة الرياض تحت الاختبار: صنعاء تنتظر رفع الحصار

النهار
الحكومة تستدرك الكابيتال كونترول قبل الإنتخابات
روسيا تقلل من الحوار وبايدن يعد بتعزيز “قدرات” أوكرانيا

اللواء
إقرار الكابيتال كونترول المقترح من الصندوق.. واعتراض شيعي على الصلاحيات
45 يوماً حافلة بانعكاسات المواجهة مع إيران.. واستنكار تربوي لضرب الأساتذة على طريق القصر

الجمهورية
صندوق النقد يختبر صدقية الالتزامات
لبنان غائب عن السمع
وقف دعم الدواء المستورد لتشجيع الصناعة المحلية

الديار
لقاء نصرالله ــ نخالة أكبر ردّ على اجتماع النقب.. والفلسطينيّون يستعدّون لانتفاضة جديدة؟
رمضان على الابواب وجنون الاسعار مُستمرّ.. و76 مليون دولار «فريش» لمعامل «العتمة» الكهربائية؟
ماذا بين بري وجنبلاط ؟..الحريري مُتمسك برفض التواصل مع جعجع والسنيورة

البناء
لافروف من الصين لنظام عالميّ جديد … وارتباك «إسرائيليّ» عشية رمضان
اليمن أمام الهدنة بشرط رفع الحصار… وانسداد سياسيّ عراقيّ
البرنامج الانتخابي لمرشحي الوفاء للمقاومة: الأولويّة لخطة التعافي الاقتصاديّ

_ أسرار 

البناء
○ قالت مصادر انتخابية إن اهتمام زعماء اللوائح برفع الحاصل الانتخابي يقابله اهتمام المرشحين بالصوت التفضيلي، وعدد من اللوائح معرض للتفكك بسبب صعوبة التوفيق بين الطلبين ورفض عدد من المرشحين أن يكونوا مجرد رفع للحاصل. وهذا قد يؤدي للوائح غير مكتملة في عدة دوائر

○ قالت مصادر خليجية إن بيان أنصار الله حول وقف النار أبقى الباب مفتوحاً لنجاح هدنة رمضان إذا نجحت مساعي التوصل لتفاهم على فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، وهو ما يقوم المبعوث الأممي ببحثه بين صنعاء والرياض وتوقعت أن تظهر النتائج الأسبوع المقبل

النهار
○ يقوم طبيب ومدير عام لأحد المستشفيات الخاصة، ومرشّح سابق للإنتخابات النيابية، بدور بارز في بلورة لائحة المجتمع المدني في بعبدا.

○ بعد زيارة النائب طلال ارسلان الى موسكو، من المتوقع ان يكون الضيف التالي رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية على راس وفد.

○ ينقل أحد المسؤولين الحزبيين العائد من جولة خليجية، أنه لمس برودة انتخابية في بلاد الاغتراب، خلافاً لجولته الأولى، على خلفية صعوبة حصول تغيير في لبنان وتشتّت المعارضة.

اللواء
○ يخشى دبلوماسيون أجانب من تدهور في الوضعين المعيشي والاقتصادي، مما يؤثر سلباً على الاستقرار العام، بما في ذلك الأمن الانتخابي.

○ فُهم من أوساط مسؤول كبير أنه مستاءٌ جداً من رئيس لجنة نيابية، غير ممثلة بالحكومة حالياً.

○ تبخرت أحلام وزراء وتحولت إلى أوهام، بعدما تبين أن التجربة على الأرض، تختلف عن النظريات المشبعة باللاواقعية.

الجمهورية
○ لم يتجاوب حزب بارز مع تمنيات مسؤولين غير لبنانيين بتبني أحد المرشحين عن إحدى الدوائر البقاعية.

○ شكا أحد النواب السابقين من حرب ممنهجة تشنها جهات حزبية عليه على الرغم من عزوفه عن الترشح.

○  يستغل مرشح شمالي قرابته من وزير لحقيبة خدماتية ويقوم بتوزيع المساعدات إسستنسابيا ضمن حملته الانتخابية.

المصدر: صحف

 

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الحرس الثوري: ردنا سيكون مدمرا على ادنى خطأ يرتكبه الاعداء
أردوغان يتحدث عن أفق التعاون بين تركيا وإسرائيل في مجال الطاقة
ماذا وراء المراوغات لـ "التحالف السعودي الإمارتي"
التحالف السعودي يعلن التزامه بوقف العمليات العسكرية في الداخل اليمني
"التنسيقية" تنظم فعالية تضامنية إحياءً للذكرى الـ 46 ليوم الأرض
مجلس الدوما يدرس إمكانية دعوة نولاند وبايدن الابن للشهادة في قضية المختبرات البيولوجية
القوات الروسية تواصل إعادة تمركزها تهيئةً للمرحلة النهائية من عملية تحرير اقليم دونباس
ردا على العقوبات أحادية الجانب.. موسكو تدرج مسؤولين بالاتحاد الأوروبي في "القائمة السوداء"
الرئيس الغزواني يكلف الوزير الأول المستقيل بتشكيل حكومة جديدة
رئيس الوزراء: منع الدائنين من إفلاس المدينين لمدة ستة أشهر بدءا من يوم غد
تجمع دول الساحل والصحراء يأسفون لاستمرار ظاهرة الإرهاب في منطقتهم
تجمع دول الساحل والصحراء يأسفون لاستمرار ظاهرة الإرهاب في منطقتهم
زاخاروفا: الغرب يمول القومية الراديكالية في أوكرانيا
زيلينسكي أمام البرلمان البلجيكي: السلام أهم من الألماس والغاز الروسي
وزارة الدفاع تعلن تدمير 28 هدفا عسكريا أوكرانيا وإسقاط مروحية من طراز "مي-24"
العمليات في العمق المحتل.. “إسرائيل” على “إجر ونص”
الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة يعلن الاستنفار العام لسرايا القدس في كافه أماكن تواجدهم
الكاظمي يستقبل طفلين من البصرة ونينوى: الموهوبون يشكلون أساساً علمياً لمستقبل عراقي أفضل
عمران خان: أمريكا هددت بإسقاط الحكومة لاننا رفضنا إقامة قواعد عسكرية لها عندنا
وزير الخارجية يبحث ونظيره الباكستاني العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية
وسط مقاطعة حكومة الإنقاذ.. المشاورات اليمنية - اليمنية تنطلق اعمالها في الرياض
الحشد يواصل عملية "الإرادة الصلبة" في نينوى وتطهير مناطق في غرب المحافظة
الرئيس تبّون يبحث مع بلينكن الخلاف الجزائري المغربي حول الصحراء والحرب في أوكرانيا
رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب يحذر من خطورة تحولات الإعلام الالكتروني
إرتقاء شهيد ثانٍ برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مخيم جنين
سيول تختبر بنجاح إطلاق صاروخ فضائي يعمل بالوقود الصلب
عناوين و أسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 31 آذار 2022
شهيد و7 إصابات خلال إشتباك بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم جنين
الاطار التنسيقي ينجح بافشال مخطط التحالف الثلاثي لاقصاء الاغلبية النيابية
وزير المالية يبحث مع وفد مصري سبل تطوير التعاون الإقتصادي بين البلدين