عناوين و أسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 31 آذار 2022

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اشترط موافقة الرؤساء الثلاثة قبل توقيع البرنامج التمويلي – صندوق النقد: نريد ضمانات

فدائيّ جنين: حرب شوارع في «إسرائيل»

هدنة الرياض تحت الاختبار: صنعاء تنتظر رفع الحصار

النهار

الحكومة تستدرك الكابيتال كونترول قبل الإنتخابات

روسيا تقلل من الحوار وبايدن يعد بتعزيز “قدرات” أوكرانيا

اللواء

إقرار الكابيتال كونترول المقترح من الصندوق.. واعتراض شيعي على الصلاحيات

45 يوماً حافلة بانعكاسات المواجهة مع إيران.. واستنكار تربوي لضرب الأساتذة على طريق القصر

الجمهورية

صندوق النقد يختبر صدقية الالتزامات

لبنان غائب عن السمع

وقف دعم الدواء المستورد لتشجيع الصناعة المحلية

الديار

لقاء نصرالله ــ نخالة أكبر ردّ على اجتماع النقب.. والفلسطينيّون يستعدّون لانتفاضة جديدة؟

رمضان على الابواب وجنون الاسعار مُستمرّ.. و76 مليون دولار «فريش» لمعامل «العتمة» الكهربائية؟

ماذا بين بري وجنبلاط ؟..الحريري مُتمسك برفض التواصل مع جعجع والسنيورة

البناء

لافروف من الصين لنظام عالميّ جديد … وارتباك «إسرائيليّ» عشية رمضان

اليمن أمام الهدنة بشرط رفع الحصار… وانسداد سياسيّ عراقيّ

البرنامج الانتخابي لمرشحي الوفاء للمقاومة: الأولويّة لخطة التعافي الاقتصاديّ

_ أسرار

البناء

○ قالت مصادر انتخابية إن اهتمام زعماء اللوائح برفع الحاصل الانتخابي يقابله اهتمام المرشحين بالصوت التفضيلي، وعدد من اللوائح معرض للتفكك بسبب صعوبة التوفيق بين الطلبين ورفض عدد من المرشحين أن يكونوا مجرد رفع للحاصل. وهذا قد يؤدي للوائح غير مكتملة في عدة دوائر

○ قالت مصادر خليجية إن بيان أنصار الله حول وقف النار أبقى الباب مفتوحاً لنجاح هدنة رمضان إذا نجحت مساعي التوصل لتفاهم على فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، وهو ما يقوم المبعوث الأممي ببحثه بين صنعاء والرياض وتوقعت أن تظهر النتائج الأسبوع المقبل

النهار

○ يقوم طبيب ومدير عام لأحد المستشفيات الخاصة، ومرشّح سابق للإنتخابات النيابية، بدور بارز في بلورة لائحة المجتمع المدني في بعبدا.

○ بعد زيارة النائب طلال ارسلان الى موسكو، من المتوقع ان يكون الضيف التالي رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية على راس وفد.

○ ينقل أحد المسؤولين الحزبيين العائد من جولة خليجية، أنه لمس برودة انتخابية في بلاد الاغتراب، خلافاً لجولته الأولى، على خلفية صعوبة حصول تغيير في لبنان وتشتّت المعارضة.

اللواء

○ يخشى دبلوماسيون أجانب من تدهور في الوضعين المعيشي والاقتصادي، مما يؤثر سلباً على الاستقرار العام، بما في ذلك الأمن الانتخابي.

○ فُهم من أوساط مسؤول كبير أنه مستاءٌ جداً من رئيس لجنة نيابية، غير ممثلة بالحكومة حالياً.

○ تبخرت أحلام وزراء وتحولت إلى أوهام، بعدما تبين أن التجربة على الأرض، تختلف عن النظريات المشبعة باللاواقعية.

الجمهورية

○ لم يتجاوب حزب بارز مع تمنيات مسؤولين غير لبنانيين بتبني أحد المرشحين عن إحدى الدوائر البقاعية.

○ شكا أحد النواب السابقين من حرب ممنهجة تشنها جهات حزبية عليه على الرغم من عزوفه عن الترشح.

○ يستغل مرشح شمالي قرابته من وزير لحقيبة خدماتية ويقوم بتوزيع المساعدات إسستنسابيا ضمن حملته الانتخابية.

المصدر: صحف