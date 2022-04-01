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شهيد و7 إصابات خلال إشتباك بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم جنين

استشهد صباح اليوم الخميس، 3 شبان خلال اشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين التي اقتحمت المخيم لتنفيذ اعتقالات.
رمز الخبر: ۶۵۳۲۱
تأريخ النشر: 31 March 2022

استشهد صباح اليوم الخميس، فلسطيني خلال اشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين التي اقتحمت المخيم لتنفيذ اعتقالات.

وأصيب 7 شبان على الأقل بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، فيما أصيب جندي من وحدة "دفدوفان" خلال تبادل إطلاق نار في جنين.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال برفقة عشرات الآليات العسكرية مخيم جنين، فيما اعتلى قناصة الاحتلال أسطح المنازل.

وحاصرت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين، وطالبت عبر مكبرات الصوت الأهالي بالخروج من منازلهم إلى الشارع.

وسمعت أصوات إطلاق نار كثيفة في المخيم ناتجة عن اشتباكات مسلحة بين المسلحين وقوات الاحتلال وسط تصاعد أعمدة الدخان.

وأطلقت قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع في محيط مستشفى جنين الحكومي، حيث دخل الغاز إلى قسم الطوارئ، الأمر الذي تسبب بإرباك في العمل.

ووصلت عدة إصابات إلى مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين، وجاء بيان مقتضب لوزارة الصحة الفلسطينية "هناك 3 إصابات خطيرة وإصابة طفيفة وصلت مستشفى ابن سينا، و3 إصابات بالرصاص الحي في الأطراف وصلت مستشفى جنين الحكومي، برصاص جيش الاحتلال بعد اقتحامه جنين".

المصدر:يونيوز

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