السيسي وزيلنسكي يناقشان تطورات المفاوضات الأوكرانية الروسية

ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، مع فلاديمير زيلنسكي تطورات المفاوضات الروسية الأوكرانية الحالية.

وأوضح بيان للرئاسة المصرية، أن السيسي تلقى اتصالا من زيلنسكي، بشأن مستجدات الأزمة الأوكرانية، حيث استعرض آخر التطورات في هذا الاطار خاصة ما يتعلق بمسار المفاوضات.

وأكد السيسي أهمية تناول كافة السبل المؤدية إلى التهدئة والتوصل إلى حل سلمي للنزاع، فضلاً عن اهتمام مصر ببذل كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك، سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي.

وهذا هو الاتصال الثاني بين السيسي وزيلنسكي خلال الفترة الأخيرة عقب اندلاع الأزمة في أوكرانيا.

هذا واستضافت إسطنبول، يوم الثلاثاء، مفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، لبحث القضايا الخلافية، وإيجاد مخرج للنزاع.

وعُقدت قبل ذلك، عدة جولات من المفاوضات بين الجانبين، على أراضي جمهورية بيلاروس، حيث تم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.

ويأتي ذلك، تزامنا مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأتها في 24 شباط/فبراير الماضي.

المصدر:يونيوز