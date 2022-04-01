قديروف مهددا: إذا لم تأت كييف إلينا فسنذهب إليها

دعا الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، قوات الأمن الأوكرانية للانضمام إلى القوات الروسية للقضاء على المتطرفين، موجها تهديدا لاوكرانيا قائلا "إذا لم تأت كييف إلينا فسنذهب إليها".

أشاد رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، في رسالة بالفيديو بالجيش الروسي وعمله في أداء واجباته المنوطة به في أوكرانيا.

وقال في الرسالة التي نشرها على "تيليغرام" اليوم الاربعاء، "لقد قام رجالنا بعمل جيد اليوم على جميع الجبهات، وقاموا بتحرير القرى والأحياء. أعتقد أنه في غضون أيام قليلة، سنسيطر على المواقع الرئيسية بالكامل. وبعد ذلك سنذهب إلى كييف".

وأضاف الرئيس الشيشاني: "إذا لم تأت كييف إلينا، فسنذهب إليها نحن ضيوفا غير متوقعين".

ودعا قديروف قوات الأمن الأوكرانية للانضمام إلى القوات الروسية للقضاء على النازيين وجماعة "بانديرا" والمتطرفين، محذرا القيادة الأوكرانية من أنهم "سيحاسبون إذا رفضوا التعاون".

وأوضح: "كييف، أؤكد لكم، إذا لم تأت بنفسك ولم تف بجميع متطلبات رئيس روسيا فلاديمير بوتين، فلن تكون هناك رحمة لك.. لن تكون هناك لا الحكومة ولا الرادا ولا زيلينسكي.. أوروبا والولايات المتحدة لن تخلصكم لأنكم مجرمون".

المصدر:يونيوز