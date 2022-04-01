اقتحام المتطرف بن غفير للمسجد الأقصى انتهاك خطير للمقدسات

أكدت حركة الجهاد الاسلامي أن "السماح للمتطرف الصهيوني "بن غفير" باقتحام المسجد الأقصى، هو انتهاك خطير للمقدسات، وإيذان بانتفاضة جديدة من أبناء شعبنا.

حذرت في بيان اليوم الخميس، من "هذه الخطوات الاستفزازية بحق مشاعر العرب والمسلمين وأحرار العالم، من قبل العصابات الصهيونية وعلى رأسهم المجرم "بن غفير".

أضافت: "نحذر كيان الاحتلال وقادته، من تداعيات هذه الخطوات الاستفزازية والخطيرة التي تحاول النيل من مقدساتنا وأرضنا، وتوفير الغطاء والحماية لها من أجل طمس الهوية العربية والإسلامية".

ودعت الحركة في بيانها: جماهير الشعب الفلسطيني في القدس والضفة والداخل المحتل، إلى التصدي بكل قوة لهذه المحاولات الإجرامية وشد الرّحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه، والدفاع عنه وحمايته من دنس المتطرفين الغاصبين.

المصدر:يونيوز