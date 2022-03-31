فلسطينيو مخيم برج البراجنة يحيون الذكرى الـ 36 ليوم الأرض بمشاركة حاشدة

أحيا الفلسطينيون في مخيم برج البراجنة جنوب بيروت الذكرى الـ 46 ليوم الارض، باحتفال حاشد، حضرته العدد من الشخصيات الفلسطينية، السياسية والدينية، بالإضافة إلى حشد شعبي.

وشددت كلمات المشاركين على التمسك بخيار المقاومة سبيلاً وحيداً لطرد الاحتلال وتحرير الأرض، ونوهوا بالعمليات الأخيرة التي جرت في العمق الإسرائيلي، مؤكدين أنها رد طبيعي على جرائم الإحتلال وانتهاكاته بحق المقدسات.

واكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل أن "مرور كل هذه الاعوام لم ينل من عزيمة شعبنا على مواجهة مخطط الاحتلال بالسيطرة على الأرض، ولم تزده إلا إيمانا وعزيمة واصرارا على العودة، وأيضا لم تزد الأرض الفلسطينية إلا عنفوانا وتحديا للاحتلال ومشاريعه التصفوية".

وندد المشاركون بمسار التطبيع الذي تقوم به بعض الأنظمة العربية مع الكيان الإسرائيلي، وأن تلك الأنظمة ستنتهي في مزابل التاريخ.

ووجه المشاركون التحية للأسرى الفلسطينيين، وأكدوا دعمهم للحركة الأسيرة، في مواجهتها السجان، رغم ضعف الإمكانات، داعين إلى أوسع حملة دعم لهم.

المصدر:يونيوز