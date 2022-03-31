وزير المالية يبحث مع وفد مصري سبل تطوير التعاون الإقتصادي بين البلدين

أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي حرص الدولة على إستخدام أحدث التقنيات التكنولوجة لتطوير نظم التعامل المالي الإلكتروني في البلاد والاستفادة منه فى التعاملات المالية والتحصيل الالكتروني.

أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان حرص الدولة على إستخدام أحدث التقنيات التكنولوجة لتطوير نظم التعامل المالي الإلكتروني في البلاد والاستفادة منه فى التعاملات المالية والتحصيل الالكتروني.

وأوضح وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل ابراهيم اتجاه الحكومة إلى تطبيق نظام الرقمنة الشاملة وإمكانية إجراءات في سبيل تعظيم الإيرادات وضبط الإنفاق الحكومي.

كلام ابراهيم جاء لدى مخاطبته اجتماع الوفد المصري الذي ضم السفير المصري بالسودان حسام عيسى وممثلين من وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة E Finance الحكومية المصرية بحضور وزير الاتصالات والمعلومات المكلف ووكيل التخطيط المكلف وعدد من المدراء والممثلين للجهات الحكومية ذات الصلة وبنك السودان .

وأشار الوزير إلى ضرورة الاستفادة من خبرات الشركة المصرية والأنظمة الرقمية في اجراء التعداد السكاني والزراعي المزمع اجرؤهم في الفترة القادمة.

وأشاد ابراهيم بالعلاقات الأخوية بين السودان ومصر وضرورة تطويرها إلى أعلى المستويات في إطار تحقيق المصالح المشتركة، معربا عن أمله في استمرار التعاون وتبادل الخبرات بين الدولتين.

وقدم الوفد شرحا مفصلاً لتجربة شركة E Finance المصرية والخدمات المقدمة من قبل الشركة التابعة لوزارة المالية المصرية .

من جانبه نوّه السفير المصري لدى السودان حسام عيسى بعمق ومتانة العلاقة بين البلدين الشقيقين، مؤكداً إستعداد بلاده لدعم السودان، داعيًا إلى تبادل الخبرات في كافة المجالات خدمة لمصالح البلدين.

المصدر:يونيوز